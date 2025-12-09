Emep'li Sevda Karaca: Dilovası'nda Ölenler Sermayenin Kuralsızlığına, Denetimsizliğine ve Devletin Buna Göz Yuman Düzenine Kurban Edilen İşçiler

(ANKARA)- EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Dilovası'nda yaşanan ve 7 işçinin ölümüne neden olan yangının üzerinden bir ay geçtiğini belirterek, "Dilovası'nda ölenler sermayenin kuralsızlığına, denetimsizliğine ve devletin buna göz yuman düzenine kurban edilen işçiler, çocuk işçilerin çığlıkları halen kulağımızda. Bu ülkenin bütün üretim alanlarında halen çınlayan bu çığlıklar, patronların kar hırsıyla, iktidarın sorumsuzluğuyla, denetim adı altında kurulan göstermelik mekanizmalarla örülen bir cinayet düzenine karşı ailelerin 'artık yeter' çığlığına karışıyor" dedi.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Kocaeli Dilovası'nda 3'ü çocuk 7 işçinin hayatını kaybettiği yangının üzerinden 1 ay geçmesine rağmen sorumlular hakkında bir sonuç elde edilmediğini belitti. Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bir ay oldu. Dilovası'nda 3'ü çocuk 7 işçinin göz göre göre katledilişinin üstünden tam bir ay geçti. Bir ay boyunca ne gerçeği açıklayan bir devlet iradesi gördük, ne de sorumluları ortaya çıkaracak hızlı ve etkin bir soruşturma. Dilovası'nda ölenler sermayenin kuralsızlığına, denetimsizliğine ve devletin buna göz yuman düzenine kurban edilen işçiler, çocuk işçilerin çığlıkları halen kulağımızda. Bu ülkenin bütün üretim alanlarında halen çınlayan bu çığlıklar, patronların kar hırsıyla, iktidarın sorumsuzluğuyla, denetim adı altında kurulan göstermelik mekanizmalarla örülen bir cinayet düzenine karşı ailelerin "artık yeter" çığlığına karışıyor. 'Dilovası için Adalet' demek, 'Bu düzen böyle gelmiş böyle gitmez' demek. 'Dilovası için Adalet' demek, çocukların fabrikalarda değil okulda olması gerektiğini haykırmak demek. 'Dilovası için adalet' demek, çocukları ve kadınları kullan-at nesneler olarak gören sermaye düzenine karşı çıkmak demek. Yetkililerin sessizliğinin, sorumluluğu örtbasın, 'bekleyelim de unuttururuz' siyasetinin, suç ortaklığının duvarı var karşımızda. Sorumluluktan kaçanların, ihmali saklayanların, gerçeği boğanların duvarı... Şimdi, bir kez daha 'Dilovası için adalet' diyerek o duvarda gedik açma zamanı... Ailelerin mücadelesine ses verme zamanı... Şimdi... ve adalet sağlanıncaya, bu işçi katili düzen yıkılıncaya kadar!"