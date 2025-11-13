Haberler

Dilovası'ndaki Kozmetik Fabrikası Yangınında İnceleme Devam Ediyor

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen yangında 6 kişi hayatını kaybetti. AFAD ve itfaiye ekipleri, yanmamış kimyasal maddeleri güvenli bölgeye alıyor. Olay yerinde yapılan incelemeler sürerken, tutuklamalar ve görevden uzaklaştırmalar da gerçekleştirildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin inceleme ve malzeme toplama çalışması devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile itfaiye ekipleri, 8 Kasım'da meydana gelen yangının ardından yanmamış kimyasal madde dolu varilleri güvenli bölgeye alıyor.

Fabrika içerisinde yanmamış malzemeler üzerinde de ayıklama ve temizleme işlemi yapılıyor.

Makine mühendisi, elektrik mühendisi, kimyager ve iş sağlığı uzmanından oluşan bilirkişi heyeti de sahada teknik inceleme ve çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin çalışmaları sırasında olası parlama ve patlamaya karşı ise itfaiye ekipleri olay yeri ve çevresinde hazır bekletiliyor.

Fabrikanın çevresinde güvenlik önlemlerini sürdüren emniyet ekipleri, bölgeye yetkililer dışında kimsenin girmesine izin vermiyor.

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden aralarında iş yeri sahibi K.O'nun da bulunduğu 7'si tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmıştı.

