Dilek Kaya İmamoğlu'ndan Adalet Çağrısı

Güncelleme:
Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'deki adaletsizliklere dikkat çekerek, adaletin sağlanması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlara seslenen İmamoğlu, hukuksuzlukların son bulması ve adaletin tesis edilmesi gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Dilek Kaya İmamoğlu, vatandaşlara seslenerek, "Biz hala inanıyoruz: Bu topraklarda adaletin sesi bir gün yeniden yükselecek. Milletimiz hak ettiği adalete bir gün kavuşacak. Devletimiz ait olduğu adaleti bir gün sağlayacak. Milletin kararı ve iradesi demokrasiyle hepimize yol gösterecek. ve o gün geldiğinde, bu ülke yeniden nefes alacak. Siz inanmıyor musunuz? İnanın! Türkiye bir gün adaletin ve huzurun yurdu olacak" dedi.

Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,  "nereye gidiyor bu ülke böyle" diyerek, ülkede adaletin olmadığına dikkati çekti. Dilek Kaya İmamoğlu, vatandaşlara ve iktidara çağrıda bulunduğu yazılı paylaşımında şunları kaydetti:

"Ben Dilek Kaya İmamoğlu; Bu ülkede yaşayan 86 milyon insandan sadece biri olarak, bu ülkeye üç çocuk yetiştirmiş bir anne, bir kadın, bir vatandaş olarak sesleniyorum size. Bir yılı aşkın süredir devam eden haksızlığı, hukuksuzluğu, adaletsizliği hepiniz görüyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz; yargının bir adalet terazisi olmaktan çıkıp, siyasetin sopasına dönüştüğünü. Siz de görüyorsunuz millet iradesinden vazgeçenlerin elinde korku ve nefretten başka bir şey kalmadığını…

"Suçu günahı olmayanlar aylarını, yıllarını veriyor zindanlarda"

Bakın işte; milyonlarca insan 'hak, hukuk, adalet' diye haykırıyor meydanlarda, suçu günahı olmayanlar aylarını, yıllarını veriyor zindanlarda. Gözlerinizi kapatmayın, Kulaklarınızı tıkamayın. Nereye gidiyor bu ülke böyle? Biz, Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının bize verdiği emanetle, Cumhuriyetimizin değerleriyle büyüdük. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünü sonsuza kadar yaşatmaya yemin ettik. İyi günde ve kötü günde, her koşul altında demokrasiyi ve değerlerimizi koruyacağımza inançla yaşadık. Işığımız; adalet, hukuk, demokrasi ve vicdan.

"Devlet nerede? Bu ülkede siyaset ne için yapılıyor"

Yolumuz; karanlıkta bile umudu çoğaltan, haksızlığa karşı dimdik duran insanların yolu. ve biliyoruz ki; Her vatandaşın sığınağı devlettir. Devlet, yurttaşını koruyan kalkan, mazlumun yanında duran güç olmalıdır. Devlet, 'Adalet mülkün temelidir' diyen iradedir. Ama şimdi soruyorum: Devlet nerede? Bu ülkede siyaset ne için yapılıyor? Bu kadar adaletsizliğin, bu kadar hukuksuzluğun sebebi ne?

"Bu çürümüş ve adaletsizlik içinde boğulmuş sistemle ülkemiz nereye gidiyor"

Siyasi parti liderleri, yargının başındakiler, devletin her kademesinde görev yapanlar; sizlere sesleniyorum! Bu çürümüş ve adaletsizlik içinde boğulmuş sistemle ülkemiz nereye gidiyor? İster gözlerinizi kapayın, ister kulaklarınızı tıkayın. Cevabı herkes biliyor aslında… Ülkemizin insanları özgürce bir nefes alsın diye, İçeride birileri ağır bedeller ödüyor. Bir avuç insanın korkusu ve ihtirası uğruna, masumlar zindanlarda yıllarını veriyor. Gerçek şu ki; bu kadar suçsuz insana cezaevinin hak görüldüğü bir ülkede, kimse dışarıda özgür kalamaz. 'Yaptım oldu' zihniyetinin kendisine tehdit olarak gördüğü herkesi cezaeviyle saf dışı bırakmaya çalıştığı bir ülkede demokrasinin esamesi okunamaz.

"Adalet yerini bulana kadar susmayacağız"

Bu ülkeyi nereye götürmeye çalışırlarsa çalışsınlar, bizi, bu milleti nasıl bir bunalımın içinde tutmaya devam ederlerse etsinler, onurlu insanlar olarak adalet yerini bulana kadar susmayacağız. Birbirimize, irademize, dayanışmamıza tutunacağız. Bu milletin ne kadar vicdanlı ve kararlı olduğunu herkese göstereceğiz. Çünkü biz hala inanıyoruz: Bu topraklarda adaletin sesi bir gün yeniden yükselecek. Milletimiz hak ettiği adalete bir gün kavuşacak. Devletimiz ait olduğu adaleti bir gün sağlayacak. Milletin kararı ve iradesi demokrasiyle hepimize yol gösterecek. ve o gün geldiğinde, bu ülke yeniden nefes alacak. Siz inanmıyor musunuz? İnanın! Türkiye bir gün adaletin ve huzurun yurdu olacak."

Kaynak: ANKA / Güncel
