Dilek Ertek'in okyanusa düşüp kaybolmasıyla ilgili iddialar kafa karıştırdı! Gözler kayıp mücevherler ve gizemli sevgilide

Dünyaca ünlü mücevher markasının distribütörü olan Dilek Ertek, tatil amacıyla gittiği Tahiti'de gemiden okyanusa düşerek kayboldu. Sevgilisinin Ertek'in kaybolmasını saatler sonra yönetime haber verdiği ve ünlü ismin mücevherlerinin kayıp olduğu iddiası kafaları karıştırdı.

70 yaşındaki iş insanı Dilek Ertek, tatil için gittiği Tahiti'de 25 Ekim'de Norwegian Spirit adlı gemiden Pasifik Okyanusu'na düştü. Dilek Ertek'i arama çalışmaları bugüne kadar olumlu sonuç vermedi. Ertek'in oğlu Gökçe Atuk, Tahiti'ye giderek yetkililerle görüştü. Ertek'e ulaşılamaması durumunda 11 Kasım'da İstanbul'da gıyabi cenaze namazı kılınıp tören düzenleneceği öğrenildi.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu arada, olayın meydana geldiği Norwegian Spirit adlı gemi Tahiti'de bulunan Papeete limanına geldikten sonra kaza ile ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

YOKLUĞU, SAATLER SONRA FARK EDİLDİ

HaberTürk'ün haberine göre elde edilen bulgular Ertek'in gemiden atılmış olabileceği ihtimalini de akıllara getirdi. Edinilen bilgiye göre Ertek saat 01.24'te okyanusa düştü ve gemideki yokluğu 20 saatten sonra fark edildi. Ertek'in yanında bulunan erkek arkadaşının, sevgilisinin yokluğunu ne zaman fark ettiği ve bu durumu gemi yönetimine hemen bildirip bildirmediği büyük soru işareti oluşturuyor. Ayrıca gemi yönetiminin arama çalışmalarının başlatılmasında da çok ciddi ihmallerde bulunduğu da değerlendiriliyor. Soruşturma hem gemi yetkililerin hem de gizemli erkek arkadaşın çevresinde yoğunlaştırılıyor.

MÜCEVHERLERİ KAYIP

Öte yandan lükse düşkünlüğü ile bilinen Ertek'in tatil için yanında götürdüğü mücevherlerin odasında bulunmaması da cinayet iddiasını akıllara getirdi. Ünlü ismin ailesi, Ertek'in ölümünün aydınlanması için soruşturmanın sonuçlandırılmasını bekliyor.