Dikili'de Makilik Yangınına Ekipler Müdahale Ediyor
İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan makilik yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Çandarlı Mahallesi'nde başlayan yangın için 3 uçak, 3 helikopter ve çeşitli araçlar bölgeye sevk edildi.
İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan makilik yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Çandarlı Mahallesi'ndeki Eyko Sitesi yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne 3 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 4 su ikmal ve dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel