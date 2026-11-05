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Hatay'da sele kapılan çocuk 1 kilometre ileride bulundu! Kalp masajıyla hastaneye kaldırıldı

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Hatay'da sele kapılan çocuk 1 kilometre ileride bulundu! Kalp masajıyla hastaneye kaldırıldı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gece etkili olan sağanakta Özerli Mahallesi'nde sel sularına kapılarak dereye düşen çocuk, Özerli Deresi'nde başlatılan aramada yaklaşık 1 kilometre ileride bulundu. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı çocuk Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte sel sularına kapılan çocuk, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu. Hayati riski bulunan çocuk, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

SEL SULARINA KAPILIP DEREYE DÜŞTÜ

Meteorolojinin turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da gece saatlerinde sel etkili oldu. Özerli Mahallesi'nde sel sularına kapılan çocuk dereye düştü.

1 KİLOMETRE İLERİDE BULUNDU

Özerli Deresi'nde arama başlatan ekipler, yaklaşık 1 kilometre mesafede çocuğu buldu. Sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan çocuk, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrollerde çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu ve müdahalenin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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