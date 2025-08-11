Dikili'de Anne, İki Çocuğunu Bıçaklayıp İntihar Etti

İzmir'in Dikili ilçesinde bir çocuğunu bıçaklayarak öldüren, diğerini ağır yaralayan kadın intihar etti.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde ailevi sorunlarının olduğu iddia edilen Havin Gün, Salimbey Mahallesi'ndeki evinde cinnet getirerek, kızları 2 yaşındaki Avşin ile 3 yaşındaki Nevşin Gün'ü bıçakladı.

Havin Gün, daha sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı çocuklardan Avşin Gün, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anne Havin Gün ise sevk edildiği Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Nevşin Gün'ün de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan kadının kocası C.G. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.