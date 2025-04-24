DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı Üsküp'te Başladı

Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezinin (DIGIAGE) Doğu Avrupa- Balkanlar DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı'nda açılış töreni gerçekleşti.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) kampüsünde düzenlenen törene, IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen ve DIGIAGE Direktörü Emre Yıldız katıldı.

Açılışta görüşlerine yer verilenlerden Sunar, üniversitenin ev sahipliği yaptığı etkinlikteki stratejik odaklarının yenileşim, ekip çalışması ve dijital dönüşüm olduğunu belirtti.

Sunar, "Dijital çağın altyapısını kurduk. Üniversitemiz, teknoloji ve tasarım alanında büyüdü. IBU, şu anda bilgisayar mühendisliği alanında 6 program sunuyor. Yazılım mühendisliği ve ağ güvenliği gibi yeni bölümlerle bu sayının, yıl sonuna kadar 10'a çıkarılması planlanıyor." dedi.

Eğitim ile kurumsal yaşamda işbirliği ve rekabetin sosyolojik önemine dikkati çeken Sunar, bu projenin bilgi transferi açısından gerçek bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Bilişim Vadisi olarak oyun sektörünü ciddi bir şekilde desteklediklerine değinen Tüzgen de "DIGIAGE'in daha önce 9 kampını düzenledik. İlk Avrupa programını, IBU işbirliğinde Kuzey Makedonya'da düzenliyoruz. Oyun sektöründe girişimcileri bir araya getirerek ortak bağlar kurmayı arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

DIGIAGE Direktörü Yıldız ise amaçlarının, oyun ekosisteminde yer alan veya girmek isteyenleri, yatırım arayanları ya da oyununu yayınlamak isteyenleri bir araya getirmek olduğunu söyledi.

IBU, Bilişim Vadisi ve Sırbistan'dan Singidunum Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen bu yılki kampta Türkiye, Azerbaycan, Sırbistan ve Kuzey Makedonya gibi ülkelerden 65 katılımcı bulunuyor.

Yarın sona erecek etkinlikte katılımcılar, uzman mentörler ve sektör profesyonelleri eşliğinde iki yenilikçi oyun prototipi geliştirmek üzere yoğun bir şekilde çalışıyor.

"Erasmus+ 2023-3-KA210-YOU-000184390 Projesi" kapsamında da gerçekleştirilen kamp, katılımcılara uluslararası ortamda oyun geliştirme süreçlerini deneyimleme ve kariyerlerinde sağlam adım atma imkanı sağlıyor.