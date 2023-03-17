Didem Yağcı, Boston'da Çağdaş Art kütüphanesi ve müzesinde yerini aldı

Boğaziçi Üniversitesi Kimya bölümünden mezun olduktan sonra Avrupa Birliği Bursu (2010) ile LCF' de 'Çağdaş Sanat ve Tasarım'' alanında Master eğitimi gören Didem Yağcı, sanatsal yeteneğini, bilim ve mühendislik eğitimiyle birleştirip iş hayatından edindiği tecrübe ve vizyonu da üzerine ekleyerek sanat alanında farklı teknikler; malzeme, renk, doku ve tasarımı bir araya getiren 3 boyutlu soyut formlar üretiyor.

Ayrıca, İngiltere'deki eğitimi sırasında Frieze Londra Fuarı ile eşzamanlı olarak Regent Park Metro İstasyonu billboardlarında eserleri sergilenmiştir. Sanatçı aktif olarak üretimine ve projelerine İstanbul'daki atölyesindesürdürmektedir.

İSTANBUL'DA KİŞİSEL SERGİLERİ VAR

İstanbul'da birçok kişisel sergi açan sanatçı,Miami, Chicago, Connecticut, Houston, Dallas, New York, Londra, Paris ve Dublin'de çeşitli karma sergi, proje ve sanat fuarlarına katılmaya ve yerel, uluslararası sanat platformlarında ve projelerinde yer almaya devam ediyor.

FRANK STELLA'NIN ESERLERİNİ KOLEKSİYONUNA KATTI

Didem Yağcı'nın eseri, dünyaca ünlü sanatçı Frank Stella'nın birçok eserini koleksiyonuna katmış ve Amerika'nın seçkin koleksiyonerlerinden birinin kamuoyuna adadığı ve sponsorluğunu yaptığı Boston'daki yeni açılan Çağdaş Sanat Kütüphanesi ve Müzesi'nin bünyesine girdi. Frank Stella'ya adanan Massachusetts Çağdaş Sanat Kütüphanesi ve Müzesi'nde düzenlenecek olan sergide Frank Stella'nın yeni enstalasyonunun yanında Didem Yağcı'nın da eseri yer alacak.

ÜLKEMİZİ SANAT DÜNYASINDA TEMSİL EDİYOR

Türk Çağdaş Sanatı'nı yurtdışında uzun süredir başarıyla temsil eden değerli Türk sanatçılarından Didem Yağcı, yaptığı eserlerle ve bir sanatçı olarak sergilediği duruşuyla; sanatını bir üst kademeye taşırken; uluslararası ve yerel seçkin koleksiyonlarda eserleriyle yer alarak ülkemizi sanat dünyasında başarıyla temsil ediyor.