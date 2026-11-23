Memleketi Manisa'ya dönmek yerine 10 yıldır Şırnak ve Diyarbakır'daki köy okullarında görev yapmayı tercih eden sınıf öğretmeni Didem Selimoğlu, öğrencileri için sınıfları güzelleştiriyor.

Manisa'da doğup büyüyen ve çocukken öğretmen olmayı hayal eden Didem Selimoğlu, 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gördü.

Üniversite yıllarında Erasmus+ programı kapsamında Belçika'da öğretmenlik uygulamasına katılan Selimoğlu, burada gördüğü farklı eğitim yöntemlerini görev yapacağı okullarda uygulamaya karar verdi.

Mezun olduktan sonra Şırnak'taki bir köy okuluna atanan Selimoğlu, burada öğrencileriyle kurduğu bağ sayesinde mesleğini daha çok sevdi.

Şırnak'taki görevinin ardından ailesinin yaşadığı Manisa'ya gitmek veya kent merkezlerindeki okullarda çalışmak yerine kırsal okullarda görev yapmayı tercih eden Selimoğlu, Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki kırsal bir mahalledeki okulda görev yaptıktan sonra Çınar ilçesinin kırsal Boğazören Mahallesi'ndeki Boğazören İlkokulu'na atandı.

Mesleğinde 10 yılı geride bırakan ve uzman öğretmen olan Selimoğlu, öğrencilerinin okulu sevmeleri ve derslere daha fazla ilgi göstermeleri için görev yaptığı sınıfların duvarlarını gezegenler, yıldızlar ve eğitici görsellerle süslüyor.

Selimoğlu, sınıfları uzay temalı perdeler, kitaplık, okuma köşesi ve çeşitli eğitim materyalleriyle donatarak öğrencilerinin ilgisini çeken bir ortam oluşturuyor.

Kış aylarında sınıftaki sobayla ilgilenen Selimoğlu, haftada bir gün evinde hazırladığı çorbayı da öğrencilerine ikram ederek sınıfta sıcak bir aile ortamının oluşmasını sağlıyor.

"Köy okullarını bilerek ve isteyerek tercih ettim"

Öğretmen Didem Selimoğlu, AA muhabirine, çocukluğunda bu mesleğe ilgi duymaya başladığını belirterek, lise yıllarında çevresindeki çocukların dersine yardımcı olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Selimoğlu, bu nedenle sınıf öğretmenliği bölümünü tercih ettiğini belirterek, üniversite eğitimi sırasında Belçika'da gördüğü eğitim uygulamalarının kendisini etkilediğini kaydetti.

Lisede okurken meslek seçimini düşündüğünde öğretmen olmayı çok istediğini fark ettiğini anlatan Selimoğlu, "Komşularımızın çocukları gelirdi, onlara ders çalıştırırdım. Bunu yaparken birilerine faydalı olmak bana çok iyi gelirdi. Hukuk ve psikoloji gibi farklı bölümler yerine imkanım olmasına rağmen sınıf öğretmenliğini tercih ettim. Hacettepe Üniversitesini kazandığımda çok mutlu oldum ve orada çok güzel bir eğitim aldım. Öğrenciyken Erasmus+ programıyla Belçika'da öğretmenlik uygulaması yaptım. Orada gördüğüm aktiviteler ve eğitim sistemi çok hoşuma gitti. O dönemde öğretmen olduğumda verimli olacağıma dair kendime söz verdim." dedi.

İlk görev yeri olan Şırnak'ta köy yaşamını yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirten Selimoğlu, Şırnak'taki görevinin ardından farklı şehirlerde çalışma imkanı bulunmasına rağmen köy okullarını tercih ettiğini vurguladı.

Selimoğlu, şöyle konuştu:

"Şırnak'ta çalıştıktan sonra ailemin yanına, memleketime gidebilirdim. Diyarbakır'da merkezde de çalışabilirdim ama köy okullarını bilerek ve isteyerek tercih ettim. Çünkü köylerdeki yaşam ve çocukların sorumlu davranışları çok hoşuma gidiyor, bunu avantaja çevirebiliyorum. Örneğin bir matematik etkinliği yapmak istediğimizde dışarıda taşları sayarak, çubuklardan onluk ve birlikler oluşturarak yapabiliyoruz. Köydeki çalışma düzeni benim çok hoşuma gidiyor."

"Çocukların kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini istedim"

Sınıfın yalnızca ders işlenen bir yer olmadığını, çocukların birlikte yaşamayı ve sorumluluk almayı öğrendikleri bir ortam olduğunu ifade eden Selimoğlu, "Okuduğum bir makalede sınıfın düzenli ve iyi tasarlanmış olmasının öğrencilerin öğrenmesine yüzde 16 katkıda bulunduğu belirtiliyordu. Makale beni çok etkilemişti. Ben de çocukların kendilerini rahat, huzurlu ve evlerinde gibi hissetmelerini istedim. Birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak için sıralarımızı gruplar halinde düzenledim. Çocukların sorumluluk kazanmaları için sınıfımıza canlı bitkiler getirdim, farklı görseller ekledim. Gezegenlerden bahsettiğimiz için her gittiğim yere gezegenleri de götürüyorum. Çocukların farklı dünyaları tanımalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sınıfta yaptığı düzenlemelerin öğrencilerin okula olan ilgisini artırdığını belirten Selimoğlu, velilerden aldığı olumlu geri dönüşlerin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Öğrencilerinin akademik başarılarının yanı sıra sosyal gelişimlerine de önem verdiğini anlatan Selimoğlu, şunları söyledi:

"Sabah okula geldiğimde çocukları sıcak bir ortamda karşılamak için önce sobayla ilgileniyorum. Ödev kontrollerimizi ve kitap okuma saatimizi gerçekleştiriyoruz. Derslerimizi öğrencilerin aktif olduğu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun bir şekilde işliyoruz. Haftada bir gün de evde çorba yapıp öğrencilerime getiriyorum. Sobamızda ısıtıp çorbamızı birlikte içiyoruz. Bunu yaparken çocuklar sofrada nasıl davranmaları gerektiğini ve belirli kuralları da öğreniyor. Aynı zamanda aidiyet duygularının geliştiğini hissediyorum. Okulu daha çok sevdiklerini ve o günleri sabırsızlıkla beklediklerini görüyorum."

"Köyden ayrılmayı düşünmüyorum"

Mesleğinin ilk yıllarında ailesinden uzakta olmanın zorluklarını da yaşadığını belirten Selimoğlu, "Köy yaşamının zor olduğunu onlar da biliyordu. Ailemi özlüyordum ama meslek aşkı, öğrencilerimin pozitif anlamda değişimini görmek beni çok motive etti. Ailem de zamanla bu tercihime saygı duydu. Şimdi tatillerde görüşüyoruz. Mesleğimde 10. yılımdayım. Uzman öğretmen oldum ama köyde olmaktan hala çok mutluyum. Köyden ayrılmayı düşünmüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA