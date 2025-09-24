Haberler

DicleFest Siirt’te Başladı: Gençler İçin Bilim ve Teknolojiye Yönelik Önemli Bir Adım

Dicle Elektrik, 'Enerjisi Bitmeyen Festival' mottouyla Siirt'te DicleFest'i düzenleyerek gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı hedefliyor. Festival, Vali Kemal Kızılkaya'nın açılış konuşması ile başladı ve 27 Eylül’e kadar sürecek.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan 6 ilde sürdürülebilir odaklı elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, "Enerjisi Bitmeyen Festival" mottosuyla başlattığı DicleFest'in üçüncüsünü Siirt'te düzenledi.

Siirt Park AVM açık otoparkında kurulan dev planetaryum çadırında gerçekleştirilen festivalin açılışında konuşan Vali Kemal Kızılkaya, bu yıl ilk kez Siirt'te düzenlenen festivalin yalnızca şehre renk katmakla kalmadığını, aynı zamanda çocuklar ve gençler arasında bilime, teknolojiye ve yenilikçi fikirlere olan ilgiyi artıracak önemli bir adım olduğunu söyledi.

Gençlerin bilgiyle buluşmasının sadece bireysel değil aynı zamanda toplumsal bir kazanç olduğunu belirten Kızılkaya, "Siirtli öğrencilerimizin son dönemde elde ettiği başarılar, eğitimdeki dönüşümün ve artan motivasyonun en güzel göstergesidir. İnanıyorum ki DicleFest gibi vizyoner organizasyonlar bu başarıların daha da artmasına vesile olacaktır." dedi.

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas da bölgede gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin sunum yaptı.

Programda, Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay ile Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli de festivale ilişkin konuşma yaptı.

Daha sonra festival alanında kurulan stantlar gezildi.

Festival, 27 Eylül'e kadar sürecek.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
500
Meloni'nin Ahmed Şara'ya bakışları görüşmeye damga vurdu

Görüşmeye damga vuran an!
