Dicle Üniversitesi ve Duhok Cihan Üniversitesi Arasında Değişim Protokolü İmzalandı

Dicle Üniversitesi ve Duhok Cihan Üniversitesi Arasında Değişim Protokolü İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dicle Üniversitesi ile Duhok Cihan Üniversitesi arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini kapsayan protokol imzalandı. Rektörler, akademik iş birliklerinin önemine vurgu yaptı.

Dicle Üniversitesi (DÜ) ile Duhok Cihan Üniversitesi arasında değişim protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Duhok Cihan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zeravan Abdulmuhsen Asaad, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat'ı ziyaret etti.

Görüşmede karşılıklı ortak çalışmalar ve akademik iş birliklerinin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunularak, iki üniversite arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Açıklama görüşlerine yer verilen Eronat, üniversitenin donanımlı birimleriyle hem bölgeye hem de komşu ülkelere katkı sağlayabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Üniversitede çok sayıda uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Eronat, şunları kaydetti:

"Bunların içinde Iraklı öğrencilerimiz de bulunuyor. Üniversitemiz, uluslararası öğrencilere sunduğu Türkçe öğretimi başta olmak üzere, fiziki ve akademik olanaklarıyla ilgiyle karşılanıyor ve uluslararası öğrenciler tarafından tercih edilme oranları da yükseliyor."

Ziyaret ve protokol imza programına Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aytaç Coşkun ve Prof. Dr. Velat Şen, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Boğa, Mardin Eczacılar Odası Başkanı Fatih Oral ve öğretim üyeleri ile katıldı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu

İsrail-İran savaşında nükleer tesis vuruldu! İşte ilk görüntüler
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor

Savaşta zor günler yaşayan İsrail'den itiraf gibi sözler
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi

300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan, İsrail ile iş birliği yapanlara 'teslim olun' çağrısı

İran'dan 'teslim olun' çağrısı! İslami af vaadettiler
Nihal Candan'ın ölüm haberi Bahar'ı yıktı! Hastane bahçesinde sinir krizi

Nihal Candan'ın ölüm haberi Bahar'ı yıktı! Hastane bahçesinde sinir krizi
Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var

Savaşta İsrail'i destekleyen ülkenin liderini arayıp gözdağı verdi
Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar

Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti

Nihal Candan hayatını kaybetti
Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti

Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti
Fenerbahçe'den 5. kez gönderiliyor! Bu kez Süper Lig takımına

Duyanlar hayrete düştü! Fenerbahçe'den 5. kez gönderiliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.