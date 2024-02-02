ABD'den Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait hedeflere hava saldırısı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor iline bağlı Meyadin ilçesi ile Irak'ta konuşlanan İran Devrim Muhafızları Ordusu unsurları ve İran destekli gruplara ABD tarafından hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Ürdün, Irak ve Suriye'deki üs saldırılarına karşılık olarak, hava harekatının düzenlendiğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Ürdün'de ABD üssüne düzenlenen İHA'lı saldırı sonrası coğrafyada gerilim tırmandı. 3 ABD askerinin öldüğü, 40'ın üzerinde askerin de yaralandığı saldırı sonrası Washington yönetimi misilleme sözü vererek bölgedeki İran destekli grupları tehdit etmişti. Bugün ise Irak ve Suriye'de konuşlanan İran Devrim Muhafızları Ordusu unsurlarına ve İran destekli gruplara ABD tarafından hava saldırısı düzenlendi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD'ye ait savaş uçakları Deyrizor'da Meyadin ilçesinin yakınında Mezar Ali Üssü ile Haydariyye ve Şibli köylerindeki İran Devrim Muhafızları Ordusu unsurlarına ve İran destekli grupların bulunduğu noktalara hava saldırıları gerçekleştirdi. Mezar Ali Üssü'ne düzenlenen saldırıda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Ayrıca ABD Hava Kuvvetleri'nin Irak'taki İran Devrim Muhafızları Ordusu üslerine de saldırdığı bildirildi.

DEYRİZOR ÇEVRESİNDEKİ GERİLİM

Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor. İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor. Aidiyeti bilinmeyen hava araçlarıyla Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batı yakasında İran destekli grupların bulunduğu nokta ve konvoylarına zaman zaman hava saldırısı düzenleniyor.

ÜRDÜN'DE ABD ÜSSÜNE SALDIRI

ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne 28 Ocak'ta kamikaze insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askeri ölmüş, 40'ın üzerinde asker de yaralanmıştı.

Başta Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti.