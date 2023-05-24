Devrek'ten kısa kısa

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede gönüllü çalışan Devrek Devlet Hastanesi personeline takdir belgesi verildi.

Devrek Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, "Deprem bölgesine gönüllü olarak göreve giden personel için Sayın Valimiz Mustafa Tutulmaz tarafından hazırlanan takdir belgeleri, başhekimimiz Avni Çelik tarafından personelimize takdim edilmiştir." ifadesine yer verildi.

"Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması"nın bölge birincisi Devrek'ten

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması"nda, Devrek Anadolu İHL öğrencisi Arif İshak Akca bölge birincisi oldu.

Daha önce kent genelinde yapılan yarışmada il birincisi olarak bölge yarışmasına katılma hakkı kazanan Akca, Kastamonu Halk Eğitim ASO Kültür Merkezi'nde yapılan ve 10 ilden 11 hafız öğrencinin katıldığı bölge hafızlık yarışmasında birincilik elde etti.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere, protokol tarafından başarı belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.