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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Anıtkabir'i Ziyaret Etti
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Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali'ne katılan çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret eden Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Ulu Önder Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali'ne katılan çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Karadağlı, çocuklarla Aslanlı Yol'dan geçerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Misakı Milli Kulesi'ne geçen Karadağlı, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Karadağlı, deftere şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, senin önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin temel değerlerinden biri olan sanatın ışığında, Devlet Tiyatroları olarak bir kez daha huzurundayız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, adını senin koyduğun "Küçük Hanımlar, Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali" ile kutluyor, yurdumuzdan ve dünyadan gelen çocukları tiyatronun birleştirici gücüyle buluşturuyoruz. Tiyatroyu yalnızca bir sahne değil, barışın ve Cumhuriyet'in sesi olarak görüyor, sonsuz minnet ve saygıyla seni selamlıyoruz."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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