Şehidin Devlet Övünç Madalyasını 5 yaşındaki kızı aldı

Samsun'da Şehit Polis Memuru Atakan Arslan için tevcih edilen Devlet Övünç Madalyası'nı 5 yaşındaki kızı Eylül Asel Arslan aldı. Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Eylül Asel'e madalyayı verirken "Başın öne eğilmesin" dedi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen 10 Devlet Övünç Madalyası hak sahibinin madalya tevcihleri Samsun Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle yapıldı. Törende hak sahibi 4 şehit yakını ve 6 gaziye devlet övünç madalyası Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk tarafından tevcih edildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın madalyası babası Arslan Ural'a, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin'in madalyası babası Rahmi Zengin'e, Şehit Polis Memuru Adem Keskin'in madalyası babası Yılmaz Keskin'e, Şehit Polis Memuru Atakan Arslan'ın madalyası kızı Eylül Asel Arslan ve eşi Gözde Arslan'a tevcih edildi. Gazi Jandarma Astsubay Üstçavuş Yücel Kökden, Gazi Jandarma Uzman Çavuş Hilmican Gelin, Gazi Jandarma Uzman Onbaşı Bahtiyar Rençber, Gazi Piyade Onbaşı Ercan İnan, Gazi Piyade Sözleşmeli Er Adil Özgür Külünk ve Gazi Polis Memuru Mustafa Kemal Hançer'in madalyaları da kendilerine tevcih edildi.

Törene ayrıca Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ömer Ersever, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Nihat Soğuk, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.