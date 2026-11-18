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(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Fehmi Bülent Yıldırım ve beraberindeki heyetle partisinin genel merkezinde bir araya geldi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Fehmi Bülent Yıldırım ve beraberindeki heyeti DEVA Partisi Genel Merkezi'nde ağırladı.

Babacan, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Genel merkezimizde İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Sayın Fehmi Bülent Yıldırım ve heyetini ağırladık. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA