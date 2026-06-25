Deva Partili Esen: "Uyuşturucuyla Mücadelede Bütüncül Politikalara İhtiyaç Var"

(TBMM) - DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, uyuşturucu ve madde kullanımı bağlantılı ölümlerin arttığına dikkati çekerek, "Bu mesele siyasi rekabetin değil, toplumsal sorumluluğun alanıdır. Çocuklarımızın hayatı, ailelerimizin acısı ve gençlerimizin geleceği hiçbir partinin gündelik hesaplarına sığmayacak kadar büyüktür" dedi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, TBMM'de bağımlılıkla mücadeleye ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Elif Esen, bağımlılık sorununun dönemsel kampanyalar, dağınık projeler ve yalnızca güvenlik tedbirleriyle çözülemeyeceğini söyledi. Bir yıl önce Ankara'da kamu kurumları, akademisyenler, sağlık ve sosyal hizmet uzmanları, sivil toplum kuruluşları ile bağımlılıktan etkilenen gençler ve ailelerin katılımıyla kapsamlı bir çalıştay düzenlediklerini hatırlatan Esen, çalıştay raporu doğrultusunda hazırlanan 24 maddelik Uyuşturucu ile Mücadele Kanun Teklifi'ni TBMM'ye sunduklarını belirtti.

Teklifin halen komisyonda beklediğini ifade eden Esen, " Türkiye'nin bekleyecek vakti yoktur. İktidarın Meclis'i etkin işletebilmesini ve kanuni düzenlemelerle konuya çözümler getirilmesini toplum beklemektedir" dedi.

Uyuşturucu kullanımına ilişkin verilerin sorunun boyutunu ortaya koyduğunu kaydeden Esen, Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 2024 yılında 33 bin 833 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini, bunun 2018 yılına göre 51 kat artış anlamına geldiğini söyledi. Aynı dönemde 94 milyon 753 bin 500 sentetik ecza tabletinin yakalandığını belirten Esen, bu rakamın bir önceki yıla göre yüzde 227 arttığını ifade etti.

"TÜRKİYE TRANSİT ÜLKE OLARAK ANILIRDI, HEDEF ÜLKE HALİNE GELDİ"

Madde bağlantılı nedenlerle geçen yıl 427 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Esen, "Bu ölümlerin yüzde 57,1'i çoklu madde kullanımından kaynaklanmıştır. En acı olanı ise bu ölümler arasında 15-18 yaş aralığında altı çocuğun bulunmasıdır" diye konuştu. Uyuşturucuyla mücadelede operasyon sayılarındaki artışa rağmen bağımlılık ve ölüm vakalarının yükselmeye devam ettiğini savunan Esen, "Türkiye eskiden transit ülke olarak anılırdı ama şimdi hedef ve üretim ülkesi haline geldi. O halde kendimize dürüstçe sormamız gerekir; bu kadar bütçeye, bu kadar operasyona rağmen neden sonuç alamıyoruz" dedi.

"MAHALLELERDE AĞ KURANLARLA NASIL MÜCADELE EDİLİYOR?"

Sorunun yalnızca yakalama ve cezalandırma eksenli politikalarla çözülemeyeceğini dile getiren Esen, çocukları ve gençleri bağımlılığa sürükleyen sosyal, ekonomik, psikolojik ve eğitsel koşulların da değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Bağımlılığın magazinel olaylar ve tanınmış isimlere yönelik operasyonlarla gündeme geldiğini belirten Esen, "Asıl soru şu bu ticareti finanse edenler, organize edenler, çocukları maddeye alıştıranlar, mahallelerde ağ kuranlar ve üretim laboratuvarlarını işletenlerle nasıl mücadele ediliyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bağımlılık tedavisi için yalnızca 35 AMATEM, 14 ÇEMATEM ve toplam bin 582 yatak kapasitesi bulunduğunu söyleyen Esen, bu merkezlerin büyük şehirlerde yoğunlaştığını belirtti. Esen, aile hekimliği sistemine bağımlılık risk taramalarının entegre edilmesi ve her ilde erişilebilir tedavi merkezleri kurulması gerektiğini ifade etti. Bağımlılıkla mücadelede bakanlıklar arası koordinasyon eksikliği bulunduğunu savunan Esen, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda, bakanlıklar üstü kalıcı bir "Bağımlılıkla Mücadele Üst Kurulu" kurulmasını önerdiklerini söyledi. Esen, kurulun sağlık, eğitim, adalet, içişleri, aile ve sosyal hizmetler, gençlik ve spor ile çalışma ve sosyal güvenlik politikalarını aynı çatı altında toplaması gerektiğini kaydetti.

"BU MESELE SİYASİ REKABETİN DEĞİL, TOPLUMSAL SORUMLULUĞUN ALANI"

TBMM'ye yeniden araştırma önergesi sunduklarını belirten Esen, kurulacak bir komisyonun bağımlılığın eğitim, sağlık, adalet, güvenlik ve sosyal hizmet boyutlarını birlikte ele almasını istediklerini söyledi. Esen, "Bu mesele siyasi rekabetin değil, toplumsal sorumluluğun alanıdır. Çocuklarımızın hayatı, ailelerimizin acısı ve gençlerimizin geleceği hiçbir partinin gündelik hesaplarına sığmayacak kadar büyüktür" diyerek tüm siyasi partilere bağımlılıkla mücadelede ortak hareket etme çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA