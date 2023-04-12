Destici 'Tito artığı' dedi, Erkan Baş'tan çok sert yanıt geldi: Irkçılık sahtekarlıktır

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TİP Başkanı Erkan Baş'a yönelik olarak "Adam Tito artığı. Gerçek soyadı Jusoviç. Alman istihbaratlarının kontrolünde yetiştiriliyorsun, Türkiye'ye gönderiliyorsun." ifadelerini kullandı. Destici'ye yanıt veren Baş ise hayat hikayesinin apaçık ortada olduğunu belirterek "Ajan diye itham edilen Almanya'da doğmuş milyonlarca işçi çocuğudur. İşte ırkçılık budur. 'Gizleniyor' dediği bilgilere herkes kolaylıkla ulaşabilir." dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı bir televizyon programında Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'a yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ALMAN İSTİHBARATININ KONTROLÜNDE YETİŞTİRİLİYORSUN"

Destici, "Adam TİTO artığı, yani Yugoslavya'da bir TİTO rejimi vardı, komünist rejim vardı. Şimdi buradan geçiyorsun Almanya'ya, orada tamamen sol örgütler içindesin. Belli ki Alman istihbaratlarının kontrolünde yetiştiriliyorsun, Türkiye'ye gönderiliyorsun. Senin gerçek soyadın ne: Jusoviç. Burada neyi kullanıyorsun? Baş'ı kullanıyorsun." ifadelerini kullandı.

BAŞ'TAN SERT YANIT: IRKÇILIK SAHTEKARLIKTIR

Erkan Baş ise Desteci'nin sözlerine Twitter'dan yanıt verdi. Baş, "Bu şahsı ciddiye almam ama burada mesele ben değilim. Hakaret edilen ülkemizdeki milyonlarca Yugoslavya göçmenidir. Ajan diye itham edilen Almanya'da doğmuş milyonlarca işçi çocuğudur. İşte ırkçılık budur. Suyun öte tarafının, gurbetteki emekçilerin haysiyetine yenileceksiniz. "Gizleniyor" dediği bilgilere ise herkes kolaylıkla ulaşabilir. İlk görselde adıma açılmış Wikipedi sayfasını, ikincisinde ise kaleme aldığım Yaşamak İçin Sosyalizm kitabındaki satırları okuyabilirsiniz. Irkçılık komploculuktur, ırkçılık sahtekarlıktır. Bu da basit bir örneğidir." dedi.