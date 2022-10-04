Destici: "(Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklaması) Samimi bulmasam da önemli buluyorum" Güncel Haberler Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, gazetecilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklaması ile ilgili sorularını yanıtladı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, gazetecilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklaması ile ilgili sorularını yanıtladı. Güncel Kaynak: AA / Muhammet Fatih Demirci Güncel Haberler

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