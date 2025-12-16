Destici'den Filistin'in Ankara Büyükelçisi Olarak Atanan Jaish'e Hayırlı Olsun Ziyareti

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Filistin'in Ankara Büyükelçisi olarak atanan Nasri Abu Jaish'i Büyükelçilik binasında ziyaret etti. Destici, "Türkiye'deki siyasi partiler farklı düşüncede olabilir, farklı görüşlerde olabilir. Ama bütün siyasi partilerimizin yine büyükelçimizin de dile getirdiği gibi Filistin konusunda hepsinin birlikteliği vardır. Hemfikirdirler ve Filistin'i bir milli dava olarak görürüz. Bundan sonra da Filistin halkıyla dayanışmamız, birlikteliğimiz sürecektir" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Filistin'in Ankara Büyükelçisi olarak atanan Nasri Abu Jaish'i başkent Ankara'daki elçilik binasında ziyaret etti. Destici, Büyükelçi Jaish'in yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

"Ateşkes olmasına rağmen hala çok zor bir süreçten geçiyoruz"

Destici ve beraberindeki Büyük Birlik Partisi heyetini ağırlayan Büyükelçi Jaish, kısaca şunları kaydetti:

"Filistin davasına gösterdiğiniz destekten dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Aslında bu buluşmamızın daha önceden olması gerekiyordu. Biz daha önce sizlerle görüşmüştük havaalanında. Ama bu kısa bir görüşmeydi. İnşallah bundan sonra hep iletişim halinde oluruz. Değerli kardeşim Mustafa Bey biliyorsunuz Filistin'deki durumlar çok zor. Ateşkes olmasına rağmen hala çok zor bir süreçten geçiyoruz.

Türkiye'nin tüm partilerine teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve TBMM'de yaptığınız anlaşma çok önemlidir, sevinç vericidir. Filistin davasına destek vermek konusunda hepsi anlaşmaktadır. Biz Türkiye'den çok memnunuz. Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Bütün partilere olsun, bütün kesimler olsun Türkiye'ye sonsuz teşekkürlerimi sunuyoruz."

"Jaish, Filistin-Türkiye ilişkilerini daha da yükselteceğine inanıyorum"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de şunları kaydetti:

"Tecrübeli bir devlet adamı. Olağanüstü bilgiye sahip. Bu sebeple de burada da çok başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Zaten en üst düzeyde olumlu ve kardeşlik, birlik duyguları içerisinde sürdürülen Filistin-Türkiye ilişkilerini daha da yükselteceğine inanıyorum.

Tabii Filistin'in özgürlük, bağımsızlık, topraklarını koruma, insanlarını koruma, hür bir şekilde, müreffeh, bir şekilde güven içerisinde yaşamasını haklı bir davası olarak görüyor ve bu davanın da sonuna kadar yanında olduğumuzu ifade ediyorum. Özellikle 1940'lı yıllardan bugüne kadar süren terörist ve soykırımcı İsrail'in saldırılarını, katliamlarını şiddetle lanetliyorum. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımda hayatını kaybeden yüz binden fazla kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olanlara Allah'tan şifa diliyorum. Geriye kalan tüm Gazze Filistin halkına da Cenabı Hakk'ın yardımcı olması için dua ediyor, niyaz ediyorum. Tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'ndan bizlere, siyasi partilere, tüm vatandaşlarımıza kadar bütün kalbiyle Filistin'in ve Filistin halkının yanındadır. Bu kardeşlik ve desteğimiz elbette dünya var oldukça devam edecektir. Tabii hepimizin arzusu, dileği başkenti Kudüs olan bağımsız, hür, müstakil bir Filistin devletidir.

"Peş peşe onlarca dünya devleti Filistin'i tanımıştır"

Bugün İsrail tarafından Filistin'e yapılan katliamlar bütün dünyanın gözleri önünde cereyan etmektedir ve bu yüzden de dünya halkları sadece İslam dünyası değil, bütün dünya insanları buna karşı ayaklanmıştır ve bir duruş sergilemiştir. Peş peşe onlarca dünya devleti Filistin'i tanımıştır. Bu da Filistin'in başarısıdır. Bir başka bunun sonucu da İsrail'in ne kadar katliam yaparsa yapsın, Filistin halkını yok edemeyeceği ve Filistin'in bağımsızlığını engelleyemeyeceğini de ortaya çıkarmıştır. Tabii Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hem katliamların durması noktasında hem de başta Gazze olmak üzere Filistin'e insani yardımlar noktasında da her türlü girişimi her platformda dile getirmekte zorlamakta ve desteklemektedir.

"Bundan sonra da Filistin halkıyla dayanışmamız, birlikteliğimiz sürecektir"

Bizim Türkiye'deki siyasi partiler farklı düşüncede olabilir, farklı görüşlerde olabilir. Ama bütün siyasi partilerimizin yine büyükelçimizin de dile getirdiği gibi Filistin konusunda hepsinin birlikteliği vardır. Hemfikirdirler ve Filistin'i bir milli dava olarak görürüz. Bundan sonra da Filistin halkıyla dayanışmamız, birlikteliğimiz sürecektir. Hem Büyük Birlik Partisi olarak hem de Türkiye olarak sonuna kadar Filistin'in ve Gazze'deki mazlumların yanında olduğumuzu buradan bir kere daha ifade etmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz ve hayırlı olsun diliyorum."