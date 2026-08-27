Destici'den 'Terörsüz Türkiye' Uyarısı: Hukuk ve Devlet Otoritesi Taviz Verilmez

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, terörün sona erdirilmesi kadar hukuk devletinin, devlet otoritesinin ve Türkiye'nin ortak milli değerlerinin korunmasının da hayati önem taşıdığını belirtti. Destici, "Bu ülkede kimse DEM'li olduğu için suçlu değildir fakat DEM'li olduğu için de hukukun üzerinde değildir" dedi.

Destici yaptığı açıklamada, silahların susması ve terörün sona ermesi hedeflenirken devletin ve milletin ortak değerlerine yönelik provokasyon ve meydan okuma dilinin normalleştiğini savundu.

"Süreç zarar görmesin" gerekçesiyle gösterilen siyasi hassasiyetin bazı çevrelerde "dokunulmazlık" algısı oluşturduğunu ileri süren Destici, bunun yeni toplumsal gerilimlere zemin hazırlayabileceğini söyledi.

Destici, "Terörle mücadelede elde edilmek istenen toplumsal sükünet, yanlış yönetilen bir süreç nedeniyle yeni toplumsal gerilimlerin zeminine dönüşmemeli. 'Süreç zarar görmesin' gerekçesiyle hukukun, devlet otoritesinin ve milletin ortak değerlerinin tartışmaya açılması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"DEVLETİN GÖREVİ GÖRMEZDEN GELMEK DEĞİL, SORUŞTURMAKTIR"

DEM çevresindeki bazı yapıların tutumlarını eleştiren Destici, İstiklal Marşı'nın ıslıklanması, Türk bayrağına yönelik saldırılar ve terör örgütü mensuplarının anıldığı toplantılar bulunduğunu ileri sürerek, bu tür eylemler karşısında hukukun işletilmesi gerektiğini belirtti.

Destici, "Devletin görevi bunları görmezden gelmek değil, kim yaparsa yapsın hukuk çerçevesinde derhal soruşturmak ve kamu düzenini korumaktır" dedi.

Geçmişte terör eylemlerine karışmış kişilerin bugün siyasi meşruiyet üretme aracı haline getirilmemesi gerektiğini savunan Destici, "Devletin görevi, 'muhataplık' ile 'meşruiyet' arasındaki çizgiyi son derece net tutmaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"CEZASIZLIK ALGISI GÜVENLİK TEHDİDİDİR"

Hukuka aykırı eylemlerin karşılıksız bırakılmasının sınırların daha fazla zorlanmasına neden olacağını ifade eden Destici, "Cezasızlık algısı, suçun kendisinden önce büyüyen bir güvenlik tehdididir" dedi.

Destici, sürecin toplumsal meşruiyetinin korunması için hukukun ertelenmemesi gerektiğini belirterek, "Terörsüz Türkiye, yalnızca silahların susması değildir; devletin otoritesinin, milletin ortak değerlerinin ve hukukun üstünlüğünün de tartışılmaz hale gelmesidir. Süreç uğruna Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenlik hakları zayıflatılamaz; barış adına milletin huzuru ve birliği feda edilemez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA