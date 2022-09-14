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Destici : "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı projeye toptan karşı çıkmak akıl tutulmasıdır"

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin salona gelmesi Mustafa Destici'nin Açıklamaları ANKARA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin salona gelmesi

Mustafa Destici'nin Açıklamaları ANKARA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)

Kaynak: AA / Ali Haydar Akkuş - Güncel

Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici Güncel Haberler

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