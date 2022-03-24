DESTEKLEMEDEN MEMNUN OLAN SÜT ÜRETİCİLERİNDEN SANAYİCİLERE TEPKİ

EDİRNE MERKEZ, EDİRNE (DHA) - EDİRNELİ süt üreticileri, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı süt alım fiyatlarının artırılıp 1 lira olan desteklemeden memnun olduklarını belirterek, 5 lira 70 kuruş fiyat veren sanayicilere tepki gösterdi. Edirne Merkez ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Suiçmez, Sanayici arkadaşlar üreticinin hakkını vermediler. Sütün fiyat değeri 5,70 TL değil, en az 6,5 lira olmalı dedi.

Edirneli süt üreticileri, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1 liralık destekleme fiyatını olumlu karşılarken, kilosu 5 lira 70 kuruş olarak açıklana süt alım fiyatını düşük bulup, sanayicilere tepki gösterdi. Edirne Merkez ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Suiçmez, süt alım fiyatının en az 6 lira 50 kuruş olması gerektiğini ifade ederek, 50 yıldır hayvancılık yapıyoruz, ilk defa bu kadar büyük bir destek gördük, destek 5 katı arttırıldı, 1 lira güzel bir rakam. Sayın bakanımıza, hükümetimize, emeği geçen herkese üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum. Ancak burada sanayici arkadaşlar üreticinin hakkını vermediler. Sütün fiyat değeri 5,70 TL değil, en az 6,5 lira olmalı. Devletin üreticiye verdiği desteği sanki sanayici fiyatlarına endekslemenin veya o kategoriye almanın doğru olduğuna inanmıyoruz. Devlet desteği üretimden vazgeçmeyelim diye bize veriyor. Bugüne kadar zaman zaman çok farklı destekler de verdi. Biz 'Yalnız kaldık' diyemeyiz, diyen de yalan söyler. Hükümet, ne zaman zorda olsak kredilerle ya da teşviklerle destek veriyor. Sanayici, burada sanki bize verilen 1 lirayı, kendi verdiği fiyatların içine katarak süt fiyatına hesaplama yapıyor. Bunu böyle yapamazsınız dedi.

'HESAP ORTADA'

Açıklanan süt alım fiyatlarının düşük olduğunu ve ineğin yediği yem ile karşılaştırılması gerektiğini söyleyen Suiçmez, Bugün bir ineğin günlük besleme maliyeti 100 liradır. Profesyonel çiftliklerle 25-30 litre süt veren hayvanlar olabilir veya bu bakım tekniğiyle de devam eden çiftlikler de olabilir. Ama genel anlamda ülkemizin geleceği olan aile işletmelerinde bugün süt ortalaması 16-17 ya da en iyi ihtimalle 18 litredir. Günlük en düşük maliyeti 100 lira olan ve 18 litre süt veren bir hayvanla hesap ortadadır. Kaybedilmiş bir zaman yok, bu fiyatın 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacağı söylendi. 1 Nisan'da geçerli olarak sanayicinin verdiği fiyat, 5 gün sonra geçecek. 1 Nisan'da sütü döken üretici, 2 Nisan'da parasını alamayacak. Mayıs ayının 15'i ile 22'si arasında alacak. Bizim burada paralarını 22'sinde alıyorlar. Böyle de bir durum var. İnsanlar istişare ederek doğru yolu bulurlar. Sanayiciler, Ulusal Süt Konseyi tekrar toplansınlar. Devletin verdiği destek, devletin verdiğidir. Sayın sanayiciler; burada en büyük olumsuzluktan biz etkileniyoruz, etkilenmeye de devam ediyoruz. Ancak gelecekte siz daha olumsuz etkileneceksiniz. Şu anda 1 lira gibi bir fark var. 80 kuruş daha verilse, üretici fiyatı 6,5 lira olsa makul bir durum olacak. Bu fiyat şimdi verilmezse çok zaman kaybedeceğiz. Bir dişi hayvanın, anaç hayvan olabilmesi için en az 2, 5yıl gerekiyor. 2,5 yıl sonra bu hayvan üretime geçer. Biz bu dişi hayvanlara kıyamıyoruz. Bu hayvanlar satışa gittikten sonra kesime gidiyor. Üreticilere de bunu yapmamalarını söylüyoruz şeklinde konuştu.

'DESTEKLEME ÖDENİRSE BİZİ AYAKTA TUTAR'

Edirne'nin merkeze bağlı Avarız köyünde büyükbaş hayvan yetiştiricisi ve süt üreticisi Ferhat Ersoy, süt fiyatının az 7.25 lira olması gerektiğine söyledi. Ersoy, Büyükbaş yetiştiricileri ve süt üreticileri olarak sıkıntıdayız. Açıklanan süt fiyatları 5.70, üreticilerin beklentisi 7 lira üstüydü, 7.25 gibi. Buna ilave olarak 1 lira destek sözü verdi devlet. Bunu 1 lira olarak açıkladı, 20 kuruş olan destek fiyatını. Zaten bundan önce 40 kuruş olarak açıkladığı destek paralarını ödemedi devlet, 20 kuruş olarak ödüyor. Bu açıklanan destek parası 1 lira, bir an önce ödenmesi gerekir, ödenmediği durumda süt sıkıntısına neden olacak.İnsanlar kasapta ineğini satsa, sütten kazandığının daha fazlasını etten kazanıyor. Bunun için inekler hızlı bir şekilde kesime gidiyor, işletmeler kapanıyor. Yem fiyatları buna keza, devlet buna acilen önlem alması gerekiyor. Bugün hayvanlarımıza yedirdiğimiz yem, çıkardığımız süt fiyatlarını karşılayamaz durumda dedi.

Süt üreticisi Recep Sar ise girdi maliyetlerinin üretimi karşılamadığını ve zarar ettiklerini söyledi. Sar, Bir inek ortalama 18-20 kilo süt üretiyor. Bir inek günde 110 liralık yem yiyor, ürettiği süt ise 100 lira civarında. Şu anda zarardayız. Yapacak bir şeyimiz var mı var, en güzeli kestirmek. Destekleme bir an önce ödenirse bizi ayakta tutar ama ödenmezse, geçen seneki gibi yapılırsa üretici zaten zor durumda bize değil milletimize ülkeye zararı olur. En büyük zarar ülkeye olacak, zaten yavaş yavaş ay başında süt üretimi açığı görülür, kesimler çoğaldı, duyduğumuz kadarıyla. ve işletmeler çevremizde bir bir kapatılıyor. Bizim köyde de işletmesini kapatanlar var. Yapacak başka işimiz olmadığı için dayanabildiğimiz kadar dayanacağız dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel