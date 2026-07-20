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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 90. yılını kutladı Açıklaması

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 90. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, sözleşmenin Türkiye'nin egemenlik haklarını tescil eden tarihi bir kazanım olduğunu vurguladı ve Atatürk ile emeği geçenleri andı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 90. yılını kutladı.

Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"20 Temmuz 1936'da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Türkiye'nin egemenlik haklarını tescil eden, bölgemizde barış, güvenlik ve istikrarın teminatı olan tarihi bir kazanımdır. Bu büyük diplomatik zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu milli kazanımda emeği geçen devlet adamlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 90'ıncı yılı kutlu olsun."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
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