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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partisinin Ankara'daki mitinginde konuştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partisinin Ankara'daki mitinginde konuştu Açıklaması
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anadolu Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'de yapay gündemler oluşturulduğunu, milletin sorunlarının çözülmediğini ve siyasetin iç hesaplarının ön planda tutulduğunu söyledi. Ayrıca terörsüz Türkiye sürecini eleştirerek hukuk devleti vurgusu yaptı.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Milletin feryadını duyan yok. Meselelerini de çözen yok. Sanki Türkiye'nin tek derdi siyasetin kendi içindeki hesaplarmış gibi günlerce, haftalarca aynı yapay gündemler aynı ekranlara kazınıyor." dedi.

Dervişoğlu, partisince Anadolu Meydanı'nda düzenlenen mitingin başlangıcında İstiklal Marşı okunurken sahnede bulunan Türk bayrağını göndere çekti.

Dervişoğlu daha sonra yaptığı konuşmada, Türkiye'de yapay gündemler oluşturulduğunu, asıl problemlerin konuşulmadığını söyledi.

A Milli Takım maçları izlenirken dahi ayrışmanın söz konusu olduğunu savunan Dervişoğlu, "Milletin feryadını duyan yok. Meselelerini de çözen yok. Sanki Türkiye'nin tek derdi siyasetin kendi içindeki hesaplarmış gibi günlerce, haftalarca aynı yapay gündemler aynı ekranlara kazınıyor." değerlendirmesini yaptı.

Dervişoğlu, konuşmasında usta oyuncu Kadir İnanır'ın vefatını hatırlatarak Allah'tan rahmet diledi ve "Cenabı Allah'ın rahmetini dilemekten imtina edenler utansın. Allah ruhunu şad, mekanını cennet eylesin Kadir ağabey." diye konuştu.

Dervişoğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik de eleştirilerini paylaşarak, şöyle devam etti:

"Türkiye ne kadar hukuk devletiyse ancak o kadar terörsüzdür. Türkiye ne kadar cumhuriyet ise ancak o kadar güçlüdür. Türkiye ne kadar adil ise ancak o kadar bir ve bütündür. Müdafaa-i Hukuk bir hatıra değildir. Cumhuriyeti var eden yüce bir ruhun adıdır Müdafaa-i Hukuk. Bugün Tandoğan'da yaptığımız da budur, Müdafaa-i Hukuktur, Müdafaa-i Millettir, Cumhuriyettir. Bizim anayasamız budur, hiç kimse değiştiremeyecektir. Biz onu bırakın değiştireni, değiştirmeyi teklif edeni dahi tarihten sileriz."

Mitingden notlar

İyi Parti tarafından "Bayrağımızın sahipsiz olmadığını göstermek için bayrak açıyorum" çağrısıyla duyurulan miting nedeniyle saat 13.00'ten itibaren Anadolu Meydanı çevresindeki bazı yollar trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, meydan ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Vatandaşlar, alana üst aramasının ardından giriş yaptı. Katılımcıların Türk bayrakları taşıdığı, bazı vatandaşların üzerinde "Bayrak açıyorum" yazılı tişörtler bulunduğu görüldü.

Mitinge Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, İYİ Parti milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mitingin sona ermesinin ardından alanda temizlik çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
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