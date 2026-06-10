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Deriner Barajı'nda 7 yıl sonra dolusavak kapakları açıldı

Deriner Barajı'nda 7 yıl sonra dolusavak kapakları açıldı
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Artvin'deki Deriner Barajı'nda, yağışlar ve kar erimesiyle su seviyesinin yüzde 98'e ulaşması üzerine 7 yıl aradan sonra dolusavak kapakları kontrollü olarak açıldı. Su tahliyesi görsel şölen oluşturdu.

ARTVİN'de daha önce Yusufeli, Artvin, Borçka ve Muratlı barajlarında gerçekleştirilen kontrollü su tahliyelerinin ardından, Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı olan Deriner Barajı'nda da 7 yıl sonra dolusavak kapakları açıldı.

Kente son günlerde etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle birlikte Çoruh Nehri üzerindeki barajlarda doluluk oranları en üst seviyelere ulaştı. 249 metre gövde yüksekliğine sahip olan Deriner Barajı'nda su seviyesi yüzde 98'e ulaşırken, Devlet Su İşleri (DSİ) 26'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda, barajdaki su seviyesinin dengede tutulması ve enerji üretiminin verimli şekilde sürdürülmesi amacıyla kontrollü su tahliyesine başlandı. 2019 yılından sonra ilk kez açılan dolusavak kapaklarından büyük bir gürültüyle boşalan su, seyirlik görüntüler oluşturdu. Dev beton gövdeden kanallara yönlendirilen suyun oluşturduğu beyaz köpükler ve yükselen su bulutları, görsel şölen oluşturdu.

Çoruh Nehri üzerindeki en önemli enerji yatırımlarından biri olan Deriner Barajı'nda gerçekleştirilen kontrollü tahliye işleminin, su seviyesinin güvenli sınırlar içerisinde tutulmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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