Dereye düşüp, kaybolan Ummanlı turisti arama çalışmalarında 2'nci gün - Haberler

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, kaya üzerinde fotoğraf çektirdiği sırada dengesini kaybedip, dereye düşen ve akıntıda kaybolan Ummanlı turist Al Rawahi Favvzi Faız Zaid'i (49) arama- kurtarma çalışmalarında 2'nci güne girildi. Deredeki suyun çok şiddetli aktığını belirten AKUT lideri Güçlü Uzunalioğlu, "Çalışmalar, zor şartlarda devam ediyor. Suya girmek bütün ekipler için çok riskli" dedi.

Olay, dün Çamlıhemşin ilçesi, Galer Düzü mevkisinde meydana geldi. Ummanlı turist Al Rawahi Favvzi Faız Zaid, iddiaya göre kaya üzerine çıkarak fotoğraf çektirmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Zaid, Ayder Deresi'ne düştü. Karların erimesi nedeniyle debisi yükselen derede akıntıya kapılan Zaid, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, AKUT, UMKE, Jandarma Arama-Kurtarma (JAK) ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Debi yüksekliği nedeniyle suya giremeyen ekipler, kıyıdan arama- kurtarma çalışması başlattı.

Şifa Işık ise "Çok dikkatli olunması lazım. Dere suyu yüksek olduğu bir dönem. Yaşadığımız bu olayla büyük bir üzüntü yaşadık. Bölgeye gelen turistlerin rehbersiz gitmemesi gerekiyor. Bu konuda çok bilinçsiz davranıyorlar" ifadelerini kullandı. Ayşen Şahin de "Ayder'e gelen turistlere ricamız; rehbersiz bu tür alanlara gitmemeleri. Dere kenarları, orman içleri tehlikelidir. Rehber eşliğinde bu alanlar görülmelidir. Yaşanan bu üzücü olayın tekrar yaşanmaması için tedbirli olmalıyız" dedi.