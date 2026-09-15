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Depremzedelerin pankartları "Cumhurbaşkanı'nın itibarı" gerekçesiyle kaldırıldı

Depremzedelerin pankartları 'Cumhurbaşkanı'nın itibarı' gerekçesiyle kaldırıldı
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Depremzedelerin Adalet Bakanlığı önündeki adalet nöbeti 5'inci gününde sürerken, Manolya Sitesi ve Ezgi Apartmanı davalarının sanıklarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraflarının yer aldığı pankartlar, "Cumhurbaşkanı'nın itibarının zedelendiği" gerekçesiyle emniyet güçlerince kaldırıldı.

(ANKARA) - Depremzedelerin Adalet Bakanlığı önündeki adalet nöbeti 5'inci gününde sürerken, Manolya Sitesi ve Ezgi Apartmanı davalarının sanıklarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraflarının yer aldığı pankartlar, "Cumhurbaşkanı'nın itibarının zedelendiği" gerekçesiyle emniyet güçlerince kaldırıldı.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyelerinin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan binalara ilişkin açılan davalarda yaşanan sorunları protestosu, Adalet Bakanlığı önünde 5'inci gününde devam ediyor.

Depremzedeler, 5 gündür Manolya Sitesi ve Ezgi Apartmanı davasının sanıklarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraflarını eylemde kullanıyordu. Bugün akşam saatlerinde emniyet güçleri tarafından, "Cumhurbaşkanı'nın itibarının zedelendiği" gerekçesiyle depremzedeler uyarıldı. Depremzedeler, pankartları kaldıramayacaklarını belirttikten sonra emniyet güçleri pankartları aldı.

Platform Sözcüsü Döne Kaya, "6 Şubat depreminde enkazda altı gün kalan ailemin karakteri zedelenmiyor, kişiliği zedelenmiyor. 6 Şubat'ta ölen 53 bin insanın itibarı zedelenmiyor. Manolya Sitesi'ndeki ölümlerden sorumlu olan sanıkla fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı'nın itibarı zedeleniyor" dedi.

Platformun Adıyaman Temsilcisi Celal Gezer, "Cumhurbaşkanı'nın itibarını asıl zedeleyenin, Ezgi Apartmanı'nda 35 kişinin ölümünden sorumlu tutulan Kervan Pastanesi'nin sahibi olduğunu" söyledi.

Kaynak: ANKA
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