Depremzedelere Yardım Faaliyetleri Yürüten Yazar Kahraman Tazeoğlu

Düzce'de 1999'da yaşanan depremde onlarca arkadaşını ve 7 akrabasını kaybeden yazar Kahraman Tazeoğlu, Kahramanmaraş'ta "Depremzedeleri en iyi ben anlarım" sloganıyla 10 aydır yardım faaliyetlerine katılıyor.

6 Şubat'taki depremlerin hemen ardından bölgeye hareket eden Tazeoğlu, ekiplerle Hatay ve Kahramanmaraş'ta arama kurtarma faaliyetlerine katıldı.

Bir süre afetzedelerin hijyen, giyim ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına da katkı sunan Tazeoğlu, yaklaşık 9 aydır yardım derneklerinin yanına yerleştiği Necip Fazıl Konteyner Kenti'nde barınıyor.

Tazeoğlu, AA muhabirine, 1999 yılında Düzce'de yaşanan depremde de aktif görev aldığını, 6 Şubat sabahı hiç vakit kaybetmeden bölgeye ulaştığını anlattı.

Gördüğü manzaranın korkunç olduğunu dile getiren Tazeoğlu, şöyle konuştu:

"Hemen işe başladık, arama kurtarma faaliyetlerine katıldım. Arama kurtarma ekibiyle birlikte çalıştık. Pek çok hayat kurtardık. Sonra da artık depremzedelerin yaşaması için mücadele vermeye başladık. İşte hijyendi, giyimdi, barınmaydı malum çok soğuktu. Yağmurlu günlerdi. 'Devlet millet el ele olsun, birlikte aşalım' dedik. Koştuk geldik varımızla yoğumuzla devletimizin yanında olduk. Yardım ettik, onlar bize yardımcı oldu. Onların yetişemediği yerlerde biz onlara yardımcı olduk. El birliğiyle çalıştık ve insanlara en azından barınabilecekleri ve ikame olabilecekleri alanlar oluşturmaya çalıştık. Ayda 3 tona yakın gıda dağıttık."

Tazeoğlu, ihtiyaç sahipleri ve hayırseverleri dijital ortamda bir araya getirdiğini belirterek, "O insanların ben sadece kendi sosyal medyamda yayınlayarak seslerini duyuruyorum." dedi.

Depremzedelerin ısrarları karşısında kitap yazmaya karar verdiğini belirten Tazeoğlu, yaşananları "Enkaz" ismini verdiği kitabında bir araya getirdiğini dile getirdi.

Çocuklara bot karşılığında kitaplarını imzalıyor

Depremzede çocuklar için oluşturduğu kampanyayla bot karşılığında okurlarına kitap imzalayan Tazeoğlu, şöyle konuştu:

"Necip Fazıl Konteyner Kenti'nde kalıyorum. Malum kış tekrar geri geldi, bu çocukların bota, monta, kazağa, atkıya, şapkaya, bereye ihtiyacı var. Ben şöyle bir kampanya başlattım; bot karşılığı kitap imzalıyorum. Son çıkan kitabımı imzalıyorum. Elimde imzalı bir kitap var, bana bir koli bot gönderene bu imzalı kitabı gönderiyorum diyorum. Ayakkabıcılar hemen yolluyorlar zaten ben de koli koli o botları ekibime teslim ediyorum. Onlar gerekli olan çocuklara dağıtıyorlar. Kampanya hala devam ediyor."

Tazeoğlu, 10 aydır deprem bölgesinde canla başla çalıştığını, 3 yıl daha deprem bölgesinde olacağını sözlerine ekledi.