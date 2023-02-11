Depremzedeler trenle tahliye edildi; 'Bizim için küçük kıyametti'

KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Malatya'dan 546 depremzede, trenle Ankara'ya tahliye edildi. Malatyalı depremzedelerden Mehmet Ayvalı "1,5 dakika olduğu söylenen deprem bana 5 dakika gibi geldi. Bizim için küçük kıyamet gibi bir şeydi" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından depremzedelerin farklı illere tahliyeleri sürüyor. Kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve demir yolu ile şimdiye kadar bölgeden toplam 92 bin 697 afetzedenin farklı illere tahliyesi gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Demiryolları'na ait '52013 Güney Ekspresi' ile Malatya'dan 546 depremzede, Ankara'ya getirildi. Depremzedeler, bölgedeki yurtlara ve otellere yerleştirildi.

'ÖLECEĞİMİZİ DÜŞÜNDÜK'

Deprem anında yaşadıklarını anlatan depremzedelerden Mehtap Ayvalı, "Çok büyük korku, endişe, üzüntü hepsi bir arada. Çok yıpratıcı bir şeydi. O an öleceğimizi düşündük, yer yarıldı yerin içerisine gireceğiz sandık. Deprem anında çocuğum uyuyordu, onu kaptığım gibi 'çök kapan tutun' olayını yaptım. 1,5 dakika olduğu söylenen deprem bana 5 dakika gibi geldi. Bizim için küçük kıyamet gibi bir şeydi. Allah kimseye göstermesin" diye konuştu.

Depremzedelerden Yunus Nazari ise "Deprem anında korktum. İlk depremde bizim ev sarsıldı, ikinci depremde yıkıldı. Ankara'da bizi iyi karşıladılar, çok sağ olsunlar. Evsizlik kötü bir şey, dertliyiz üzgünüz. Depremde hayatını kaybedenlerin mekanı cennet olsun, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Elimizden bir şey gelmiyor. Devletimize çok teşekkür ederim" dedi.

Malatyalı depremzedelerden Berat Ulutaş (6) da "Depremde korktum, evimiz yıkıldı. Soğukta yattık, üşüdük. Herkese geçmiş olsun, bir daha deprem yaşamak istemiyorum. Sizi seviyorum" diye konuştu.