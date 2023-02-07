DEPREMZEDELER, HAVA KUVVETLERİ'NE AİT UÇAKLARLA ANKARA'YA GETİRİLDİ
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Adana ve Malatya'dan tahliye edilen depremzedelerin uçaklarla Ankara'ya getirildiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Adana ve Malatya'dan tahliye edilen depremzedelerin uçaklarla Ankara'ya getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ankara'ya getirilen depremzedelerin uçaktan tahliye anları paylaşılarak, "Adana ve Malatya'dan tahliye edilen depremzede vatandaşlarımız Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla Ankara'ya getirildi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel