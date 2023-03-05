Depremzedeler Aksaray'da başladıkları iş hayatıyla zorlu günlerden uzaklaşmaya çalışıyor

ZEKERİYA KARADAVUT/AĞIT ERDİ ULUKAYA - 6 Şubat'taki depremlerin ardından Aksaray'a gelen depremzedeler, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Aksaray İl Müdürlüğü aracılığıyla başladıkları iş yerlerinde yaralarını sarıyor.

Depremlerde evi yıkılan ya da ağır hasarlı olan 17 bin 500 kişi, kentteki yurtlarda, gurbetçi ailelerin evlerinde, misafirhanelerde veya kiralık evlerde misafir ediliyor.

İŞKUR Aksaray İl Müdürlüğünce, 102 depremzede işe yerleştirildi.

Malatya'daki evleri ağır hasar gören ve tekstil atölyesinde işe başlayan 47 yaşındaki Fadime Tekin, AA muhabirine, depremle hayatlarındaki her şeyin değiştiğini anlattı.

Akşam aldıkları şeyleri sabah yiyemediklerini, içemediklerini, giyemediklerini anlatan Tekin, "Bu durumu yaşamayanlar bilemez, kelimelerle anlatılamaz. Depremle savrulduk, Aksaray'a geldik. Evimiz 8. kattaydı, aşağıya yalın ayak koşarak indik. Çok soğuk bir gündü, üzerimize kar yağdı. İki evimizden biri yıkıldı. Bizim oturduğumuz ev ise büyük hasar gördü. Binada yaşlılarımız vardı, nasıl çıktılar hala gözümün önünden gitmiyor. Düşündükçe kaldıramıyorum." diye konuştu.

Depremin etkisini iş hayatıyla atlatmaya çalışıyor

Tekin, depremde eşinin iş yerinin de yıkıldığını, kendilerine sadece üzerlerindeki mont ve ellerindeki battaniyenin kaldığını dile getirdi.

Bir hafta Malatya'da kalmayı denediklerini ancak başaramadıklarını vurgulayan Tekin, "Yapamadık. Önce Kayseri'ye ardından Aksaray'a geldik. Şimdi küçük bir ev kiraladık. Hayatımıza devam ediyoruz. İşe başlayalı 3 gün oldu. Hayatımda hiç çalışmadım. Bu depremi üzerimden kaldırabilmek için işe başladım. Yorulduğumdan mı yoksa bir işle meşgul olduğumdan mı bilmiyorum ama bugünlerde rahat uyuyabiliyorum." ifadelerini kullandı.

"Yavaş yavaş yeniden bir hayat kurmaya başladık"

Hatay'da depremi yaşayan ve bir otelde işe başlayan Mustafa Temizkan ise evin sallanmaya başlamasıyla, 4 çocuğu ve eşiyle dışarı çıkmaya çalıştıklarını söyledi.

Binanın savrulduğunu hissettiğini belirten Temizkan, şunları kaydetti:

"Bir türlü çıkamadık dışarıya. Fayanslar patladı, biri kafama çarptı. Sarsıntı hafifleyince kendimizi dışarı attık. Yıkılan binaları gördük. Bağrışmaları, feryatları duyduk. Sanki mahşer günü gibiydi. Hala o şoku üzerimizden atmış değiliz. Bir hafta oldu Aksaray'a geleli. Geldiğimizden bu yana bize çok büyük yardımlar yapılıyor. Allah hepsinden razı olsun. Ancak çalışmak istedim ve İŞKUR'a başvuruda bulundum. Onlar da bana sağ olsun burayı buldular. İşverenimizden de Allah razı olsun, bizlere kapısını açtı. Çocuklarımın rızkını kazanacağım inşallah. Yavaş yavaş burada yeniden bir hayat kurmaya başladık."

Malatya'da depremi yaşayan ve bir fabrikada işe başlayan İbrahim Ciğerci de evlerinin yerden sökülürcesine sallandığını, geldiği Aksaray'da hemen çalışmaya başladığını vurguladı.

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasının sahibi Bayram Elmas da ülkenin yaşadığı deprem felaketi nedeniyle çok üzgün olduklarını bildirdi.

Elmas, "Şirketimiz adına üzerimize düşeni yapıyoruz. Gerek maddi gerek manevi tüm desteklerimizi yaptık. Olayın ardından üretilen ilk kabanları hemen bölgeye gönderdik. Bize iş başvurusunda bulunan arkadaşlarımıza da yardımcı oluyoruz. Devletimiz sağ olsun her türlü imkanı seferber etti. Biz işverenler elimizi taşın altına koyuyoruz." diye konuştu.