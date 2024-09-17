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Depremzede Eylül, Kendi Yaptığı Langırtla Eğleniyor

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki depremzede Eylül Demirci, boş zamanlarını çamaşır mandalı ve şişten yaptığı langırtla geçiriyor. Yaz tatilinde yaratıcılığını kullanarak bu oyunu kendi imkanlarıyla meydana getiren Eylül, gelecekte TEKNOFEST yarışmalarına katılmayı hedefliyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki depremzede Eylül Demirci, çamaşır mandalı ve şişten yaptığı langırtla oynayarak boş zamanını geçiriyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan ve ailesiyle konteynerde yaşamını sürdüren Doğanşehir Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Eylül Demirci, yaz tatilinde boş zamanını geçirmek için arayışa girdi.

Oyun alanlarında gördüğü langırtı kendi imkanlarıyla yapmaya karar veren Eylül, çevresinde bulduğu malzemelerden yararlanarak işe girişti. Önce tahta kasa bulan Eylül daha sona kasaya sabitlediği şişlere çamaşır mandallarını geçirerek langırt yaptı.

Boş zamanlarını kardeşiyle kasanın içine koydukları pinpon topuyla langırt oynayarak geçiren Eylül Demirci, AA muhabirine, yaz tatilini kitap okuyarak, kurslara giderek ve bir şeyler üreterek değerlendirdiğini söyledi.

Gittiği oyun alanlarında gördüğü langırtı yapmaya karar verdiğini anlatan Demirci, şöyle konuştu:

"İki kişilik oyunlarda en çok sevdiğim oyun langırt. Langırtı, tahta bir kasadan ve kebap şişlerinden yaptım. İlk önce tahtanın yanlarını deldim ve kebap şişlerini oraya soktum. Elbise mandalları ile futbolcu yaptım. Langırtı tahta bir kutudan yaptım. Kebap şişi ve çamaşır mandalı kullandım. Kebap şişini çevirmek için yaptım mandalları ise futbolcu yaptım. Öyle oynuyoruz kardeşlerimle. Yeni projeler yapmak istiyorum. Bundan sonraki hedefim TEKNOFEST yarışmalarına katılmak."

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel

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