Depremzede esnaf yaptırdığı barakada çalışmaya devam ediyor

GÖKSEL CÜNEYT İĞDE/ABDULLAH ÖZKUL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da iki dükkanı ağır hasar alan esnaf, büyüdüğü ve 23 yıldır ekmeğini kazandığı kenti terk etmeyerek kendi imkanlarıyla oluşturduğu yeni iş yerinde hayat mücadelesine...

GÖKSEL CÜNEYT İĞDE/ABDULLAH ÖZKUL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da iki dükkanı ağır hasar alan esnaf, büyüdüğü ve 23 yıldır ekmeğini kazandığı kenti terk etmeyerek kendi imkanlarıyla oluşturduğu yeni iş yerinde hayat mücadelesine devam ediyor.

Memleketi Adıyaman'dan 47 yıl önce ailesiyle Malatya'ya yerleşen Mahmut Ataş'ın, Battalgazi ilçesi Şemsi Sokak'taki cep telefonu ve sarf malzemelerini sattığı iş yerleri depremde ağır hasar gördü.

Çocukluk çağında geldiği kentte depremle birlikte anılarını da kaybeden 52 yaşındaki Ataş, yaşadığı zor günlere rağmen ekmeğini kazandığı kentten ayrılmak istemedi.

Ataş, yaklaşık bir hafta önce demirci arkadaşına parasını sonradan ödemek üzere iş yeri olarak kullanacağı baraka yaptırdı. Ataş, yıkılan iş yerinin olduğu alana yerleştirdiği yeni iş yerinde satış yaparak hem geçimini sağlıyor hem de şehre vefa borcunu ödüyor.

"Enkazdan çıkarabildiğim mallarımı getirerek, böyle bir baraka oluşturdum"

Mahmut Ataş, AA muhabirine, yıllarca çalışarak elde ettiği emeğini 40 saniyede kaybettiğini söyledi.

Yaşanan büyük afete, maddi ve manevi kayıplarına rağmen hayata küsmediğini belirten Ataş, "Şunu gördüm ki yılmamak lazım, çalışmak lazım. Bunun en büyük örnekleri de depremin ilk günleri enkazdan çıkarılan insanların hayata tutunması oldu. Zaten ben azimli bir insandım ama onların da hayatta kalması bana güç verdi. 'Yeniden bir yerden başlamak gerekiyor' diye düşündüm. Enkazdan çıkarabildiğim mallarımı getirerek, böyle bir baraka oluşturdum. Hayatımıza devam ediyoruz." dedi.

Ataş, depremden sonra devlet ve milletin büyük bir dayanışma içerisinde yaraları sarmaya devam ettiğini vurgulayarak, kendisinin de yardım faaliyetlerine katılarak insanlara dokunmaya çalıştığını ifade etti.

Memleketi Adıyaman'da 150 akrabası hayatını kaybetti

Depremde, memleketi Adıyaman'da 150 akrabasını kaybettiğini dile getiren Ataş, "Buna rağmen ekmeğimi kazandığım kentten ayrılmadım. Özellikle son 15-20 gün birazcık insanlar kendine geldikten sonra burada kalmamız gerektiğini, bu şehrin ayakta kalabilmesi için esnaf olarak gitmememiz gerektiğini düşündük. İyi ki de düşünmüşüz, iyi ki de kalmışız." diye konuştu.

Ataş, amacının sadece para kazanmak olmadığının altını çizerek, "Şu anda öyle bir durumdayız ki iletişim de su ve ekmek gibi artık. Olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Şunu söyleyebilirim ki depremden önce 50 liraya sattığımız malı, şu anda 30 liraya satıyoruz. 100 liraya sattığımızı, 70'e satıyoruz yani karımızdan kısarak hem insanlara yardımcı oluyoruz hem de kendi evimizi geçindiriyoruz. Sonuçta hayat devam ediyor, bütün çabamızın amacı ayakta kalmak." dedi.