Depremin büyük yıkım yaşattığı Hatay'da karayolu kağıt gibi yırtıldı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da kaydedilen bir görüntü ise özellikle sosyal medya kısa sürede viral oldu. Karayolunun depremin etkisiyle kağıt gibi boydan boya yırtıldığı görüntüler yaşanan felaketin vahametini net bir şekilde gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem, 10 ilde yüzlerce binanın yıkılmasına ve 20 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Deprem bölgesindeki kurtarma çalışmaları hız kesmeden ederken, internete düşen bazı görüntüler yaşananların vahametini apaçık bir şekilde gözler önüne seriyor.

HATAY'DA KARAYOLU KAĞIT GİBİ YIRTILDI

Hatay'da deprem sonrası dron kamerasıyla kaydedilen görüntülerde karayolunun kağıt gibi boydan boya yırtıldığı görüntüler yer alırken, NTV'nin servis ettiği video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNDE DE YOLLAR YERLE BİR

Öte yandan depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta depremin büyüklüğünü gözler önüne seren otobanın üzerinden geçen bağlantı yolu çevresinde oluşan devasa çatlak da havadan görüntülendi.

DEVASA ÇATLAKLAR OLUŞTU

İlk depremin merkez üssü Pazarcık ilçesi sınırlarında yer alan Adıyaman-Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun üzerinden geçen Köşeli köyünün de yolu yerle bir oldu. Yolda ve çevresindeki arazide oluşan devasa çatlaklar depremin büyüklüğünü bir kez daha gösterdi.