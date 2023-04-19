Depremden etkilenen Hatay'da 3 semavi dinin temsilcileri buluştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, 3 semavi dinin temsilcileri, sanatçılar ve basın mensuplarından oluşan grup, kentteki dini ve tarihi yapılara ziyarette bulundu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın davetlisi olarak Hatay'a gelen Türkiye Ermeni Katolikleri Ruhani Lideri Boğos Levon Zekiyan, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Keldani Katolik Kilisesi Patrik Vekili Mgr. François Yakan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Massimiliano Palinuro, Süryani Katolik Kilisesi Patrik Vekili Korepiskopos Orhan Çanlı, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Yusuf Çetin, beraberindeki sanatçılar, basın mensuplarından oluşan grupla Habib-i Neccar Camisi önüne geldi.

İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun duasının ardından konuşan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, deprem nedeniyle yaşanan acının büyük olduğunu söyledi.

Büyük acı için büyük bir dayanışmanın gerektiğini ifade eden Yayman, şöyle konuştu:

"Büyük acılar, ancak büyük kardeşlikle aşılabilir. Burası kardeşliğin, barışın ve medeniyetlerin şehri. Bu acılı günümüzde yanımızda olduğunuz için şükranlarımızı sunuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk dedi ki; 'Hatay benim şahsi meselemdir'. Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi meselesi artık, 85 milyonun şahsi meselesi oldu. Hatay'ı unutmayın. Hatay'daki kardeşlerinizi unutmayın. Bizi şefkatle ve merhametli kucaklayın lütfen. Çünkü bizim bu dönemde en çok şefkate ve sizin dualarınıza ihtiyacımız var."

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da Beyoğlu gibi Hatay'da da yüz yıllardır farklı inançlar, kültürler, dinler ve medeniyetlerin kardeşçe bir arada yaşadığını vurguladı.

Beyoğlu'ndan Hatay'a acıları paylaşmak üzere bölgeye geldiklerini anlatan Yıldız, "Acımızı paylaşmak üzere birlik soframızda bir araya geliyoruz. Bütün dünyaya şunu ifade ediyoruz; büyük bir deprem evlerimizi, iş yerlerimizi ve mabetlerimizi yıktı ama birliğimiz, kardeşliğimiz ayakta. Bunu birlikte ayakta tutacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dini liderler ve beraberindekiler, Antakya ilçesindeki dini yapıları ziyaret etti.