Depremden etkilenen Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden firmanın sahibi Hasan Alpargün, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da gözaltına alındı. Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde Adana'da inşa ettiği lüks apartmanı yıkılan müteahhit Hasan Alpargün'le ilgili yeni gelişme yaşandı. Depremin olduğu gün apar topar KKTC'ye kaçan Alpargün, başkent Lefkoşa'da yakalandı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Adana'da yıkılan binalar arasında 14 katlı lüks Hasan Alpargün Apartmanı da yer alıyordu. Zamanında güvenilir site diye pazarlanıp Depremden etkilenen Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden firmanın sahibi Hasan Alpargün, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da gözaltına alındı. Kaynak: AA / Güncel Kıbrıs Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Depremden etkilenen Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden firmanın sahibi Hasan Alpargün, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da gözaltına alındı. - Haberler

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