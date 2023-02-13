Depremde petshopta mahsur kalan kuşlar kurtarıldı
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- Depremde petshopta mahsur kalan kuşlar kurtarıldı Kahramanmaraş depreminde petshopta mahsur kalan kuşlar gönüllü ekipler tarafından kurtarıldı.
- Depremde petshopta mahsur kalan kuşlar kurtarıldı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş depreminde petshopta mahsur kalan kuşlar gönüllü ekipler tarafından kurtarıldı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle yıkılan binalarda kalan evcil hayvanlar da gönüllü hayvan severler tarafından kurtarılıyor. Selçuk pasajında yaklaşık bir haftadır kapalı kepenkler arkasında kalan kuşların imdadına vatandaşlar yetişti. İşyerini kepenkleri açılarak kuşlar kurtarıldı. Papağan, muhabbet, kanarya kuşlarına yem ve su verildi. Bakımları yapılan kuşlar yardım severler tarafından gönüllü bölgelere gönderilecek.