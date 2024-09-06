Depremde ağır hasar almıştı, yıkımına başlandı

TOKAT - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 18 Nisan'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından bir kısmı hasar gören cami minaresi devrilme tehlikesi nedeniyle yıkılmıştı. Yapılan inceleme sonucu ibadete uygun olmadığı tespit edilen camiye de yıkılma kararı verildi.

Tokat'ın Sulusaray ilçesine bağlı Malum Seyit Mahallesi'nde bulunan Yenimahalle Camii, 18 Nisan'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar aldı. Deprem sonrası yapılan incelemelerde, bir kısmı hasar alan cami minaresi devrilme tehlikesi nedeniyle kontrollü bir şekilde yıkıldı. AFAD tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından caminin de yıkılmasına karar verildi. Deprem sonrası mahalle sakinlerinin ibadetlerini sürdürebilmeleri için bir okulun bahçesine çadır kurulduğu ve ibadetlerin burada devam ettiği öğrenildi. Camide yapılacak yıkım çalışmasının kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

"İbadete uygun olmadığı tespit edildi"

Deprem sonrasında yaşanan süreci anlatan Yenimahalle Cami İmam Hatibi Mehmet Sapanca, "18 Nisan'da meydana gelen depremde minaremiz zarar görerek yıkıldı. Camimizin de AFAD tarafından yapılan incelemeler sonucunda ibadete uygun olmadığı tespit edildi ve yıkılmasına karar verildi. Şu anda ibadetlerimizi, vilayetimizin de desteğiyle kurulan çadırda gerçekleştiriyoruz. En kısa sürede camimiz tamamen yıkılacak" dedi.