Deprem Sonrası İstanbul'da Hasar Tespit Çalışmaları Başlatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapıyor. Bakan Kurum ". 3 bin hasar tespit ekibi tüm İstanbul'da yerine gitmek ve tespitleri yapmak suretiyle bu incelemeleri gerçekleştireceğiz. 28 bin 500 kamu binasına ilişkin incelemeleri başlattık. Tedbir amacıyla yapıyoruz" dedi.

Bakan Kurum "Dün öğle saatlerinde 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hepimiz bir endişe ve korkuya kapıldık. Cenabı Allah ülkemizi milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Dün depremi alır almaz hemen afet bölgesine harekete geçtik. Bakanlarımızla birlikte AFAD Merkezine geçerek toplantımızı yaptık. Şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye gayret ettik. 39 ilçemizde kaymakamlıklarımız nezdinde AFAD koordinasyonları hizmete geçti. 1399 yapı ihbarı aldık. Ekipler incelemelerini yaptılar. 7 binamız az hasarlı bunun dışında hasar söz konusu değil. Fatih'te metruk bir bina yıkıldı. Saha çalışmalarına devam ediyoruz. 3 bin hasar tespit ekibi tüm İstanbul'da yerine gitmek ve tespitleri yapmak suretiyle bu incelemeleri gerçekleştireceğiz. 28 bin 500 kamu binasına ilişkin incelemeleri başlattık. Tedbir amacıyla yapıyoruz. Yurtların incelemelerini yaptık. Yurtlarda bir hasar tespit edilmedi. Bugün de hastanelerimizin incelemesini yapacağız. Şeffaf şekilde bilgilendireceğiz. Ülkemizin en büyük gerçeği depremdir. Nüfusun yüzde 70'si deprem bölgelerinde yaşamaktadır. 6 Şubat'taki acıyı hep birlikte yaşadık. Biz bu yaşadığımız depremlerde bir olmayı biliyoruz. Deprem geçtikten 3-5 gün sonra maalesef deprem gerçeğini unutuyoruz ve bu gerçek üzerinden hareket etmiyoruz. Riskli bina öldürür, gelin dönüştürelim dedik. Bedeli ne olursa olsun dönüştüreceğiz diyerek kentsel dönüşüm başlattık. İstanbul'da 1 buçuk milyon dönüştürülmesi gereken bina olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu tablo konusunda kaybedecek bir vaktimiz yok. Ertelenecek bir durum değil. İstanbul'un artık tek gündemi deprem olmalıdır" ifadelerini kullandı.