Deprem sonrası dönüşen İndere, yamaç paraşütçülerinin yeni rotası oldu

Güncelleme:
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'ın İndere bölgesinde kalıcı konutların inşası hızla devam ediyor. Yeni yollar ve altyapıyla yamaç paraşütü sporcuları için cazip bir uçuş alanı haline gelen bu bölge, hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlar için uygun bir merkez olma yolunda ilerliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından kalıcı konutların hızla yükseldiği Adıyaman'ın İndere bölgesi, yamaç paraşütü sporcularının yeni uçuş rotalarından biri haline geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, tamamlandığında yaklaşık 70 bin kişiye ev sahipliği yapması planlanan İndere'de 16 bin 467 konutun yanı sıra sosyal donatılar, okullar, sağlık merkezleri ve ticari alanlar inşa ediliyor.

TOKİ tarafından yapılan yeni yollar ve altyapı çalışmalarıyla daha önce ulaşım zorluğu nedeniyle sınırlı şekilde kullanılan bölgedeki yamaçlar, yamaç paraşütü sporcuları için elverişli bir uçuş alanına dönüştü.

Türk Hava Sporları Yamaç Paraşütü İl Temsilcisi Serdar Ayhan, AA muhabirine, İndere'nin deprem sonrası geçirdiği dönüşümün bölgeyi uçuş sporları açısından cazip hale getirdiğini söyledi.

Bölgenin geniş bir kalkış alanına sahip olduğunu belirten Ayhan, yeni yollar sayesinde ulaşımın kolaylaştığını ve alanın hem ulusal hem de ileride uluslararası organizasyonlara uygun bir yapıya kavuştuğunu ifade etti.

Paraşüt pilotu Murat Nalbant da kalıcı konutlarla birlikte bölgenin çehresinin değiştiğini dile getirerek, daha önce ekipmanlarla uzun yürüyüşler yaparak ulaşılan alanlara artık araçla rahatlıkla çıkılabildiğini söyledi.

Nalbant, İndere'nin manzarası ve coğrafi yapısıyla yamaç paraşütü meraklıları için önemli bir potansiyel taşıdığını belirterek, bölgenin ilerleyen süreçte daha fazla sporcuyu ağırlayabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
