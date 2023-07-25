Deprem Sonrası Ev ve Camide Hasar Oluştu

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde deprem sonrası Ahmet Özerli'ye ait evde kaya düşmesi sonucu ağır hasar oluştu. Ayrıca Adana'nın Kozan ilçesindeki Kırksu Camii'nin duvarları çatladı ve cami ibadete kapatıldı.

KAYA DÜŞEN EVDE AFAD İNCELEMESİ

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Gafarlı köyünde deprem sırasında mutfak bölümüne kaya parçası düşen Ahmet Özerli'ye ait evde ağır hasar oluştu. Evde AFAD ekipleri tarafından hasar tespit çalışması yapıldı. Ahmet Özerli, sarsıntıyla birlikte dışarı çıktıklarını, kaya düştüğünde evde kimsenin bulunmamasının büyük şans olduğunu belirterek, "Canımıza bir şey olmadı, mal yeniden yapılır" dedi.

Efendi ERKAYIRAN-Ali GÖKDAL/KADİRLİ(Osmaniye), KOZAN (Adana),