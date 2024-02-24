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Deprem Sonrası Berat Kandili Programları

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Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi. Camilerde Kur'an-ı Kerim tilaveti, namaz ve dua edildi. Vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'de meydana gelen depremin merkez üssü ile afetin etkilediği Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te Berat Kandili dolayısıyla programlar yapıldı.

Kahramanmaraş'taki Abdülhamid Han Camisi'ne gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve vaazı dinledikten sonra namaz kıldı.

Afşin ilçesindeki Eshab-ı Kehf Külliyesi'ne gelen vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Program sonrası bazı vatandaşlar lokum ve tatlı ikram dağıttı.

Malatya

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Kernek Karagözlüler Camisi'nde program düzenlendi.

Akşam namazının ardından başlayan programda okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından vatandaşlar namaz kıldı dua etti.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara gül suyu ile şeker ikram edildi.

Darende ilçesinde ise tarihi Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) Külliyesi'nde düzenlenen programla idrak edildi. Cami imam hatipleri tarafından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Camiyi dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Hulusi Efendi Vakfı tarafından cami çıkışında Somuncu Baba Sebil Ekmeği ikram edildi.

Şanlıurfa

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, Beraat Kandili dolayısıyla vatandaşlar tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerde ibadet etti.

Akşam ezanından itibaren camilere gelen vatandaşlar, namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu.

Yatsı namazının ardından mevlit okundu.

Kilis

Kilis'te İl Müftülüğü tarafından düzenlenen kandil dolayısıyla kentteki camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'ndeki programa katılan İl Müftü Vekili Abdulhekim Öz'ün namaz öncesi verdiği vaazla başlayan programın sonunda vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Adıyaman

İl Müftülüğünce Berat Kandili dolayısı ile program düzenlendi.

Emir Sultan Camisi'nde İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu tarafından vaaz verildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Program sonrası vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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