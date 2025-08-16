Deprem Risklerini Azaltmak İçin Yeni Yönetim Yaklaşımı Önerisi

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, 17 Ağustos 1999 depreminin 26'ncı yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Depremler ve diğer doğa olaylarının afete dönüşmemesi için risk azaltma odaklı, bütünleşik bir afet yönetim sistemi kurulmalı. Sizce de artık zamanı gelmedi mi" diye konuştu.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi, '17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26'ncı yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, Bursa Akademik Odalar Birliği yerleşkesinde gerçekleştirilen ve oda üyelerinin de katıldığı toplantıda, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığı gerçeğinin unutulmaması gerektiğini vurguladı. Yıldız, "Afet yönetiminde kriz anına odaklanan anlayış yerine risk azaltma ve zarar önlemeyi esas alan proaktif bir yaklaşım benimsenmeli. Depremler ve diğer doğa olaylarının afete dönüşmemesi için risk azaltma odaklı, bütünleşik bir afet yönetim sistemi kurulmalı. Sizce de artık zamanı gelmedi mi" dedi.

'ÇEVRE SUÇLARI İCİN ÖZEL YASALAR ÇIKARILMALI'

Afetlerle mücadelede 'Afet, Acil Durum ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kurulmasının zorunlu olduğunu ifade eden Yıldız, şunları söyledi:

"Bu süreçte, ihtiyaç duyulan nüfus, jeoloji, yapı, adres, imar planı, koruma alanları, yapı ruhsatı, riskli alan, riskli yapı, enerji, altyapı, lojistik yapı ve hizmetler, ulaşım, tarım, orman ve benzeri kentsel işleyiş ve yönetime ilişkin tüm veriler Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamında bir araya getirilerek gerekli analizlerin hızla yapılması sağlanmalı; merkezi ve yerel yönetim bütçelerinin en az yüzde 10'nun bu araştırma ve yatırımlara ayrılması ivedilikle sağlanmalıdır. Afet, imar, çevre ve yapı alanındaki tüm mevzuat yeniden gözden geçirilmeli, parçalı yapı giderilmeli; kişi, kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları yeniden belirlenmeli ve bu alanlardaki faaliyetlerin koordineli, bütünleşik afet risk azaltma stratejilerine uygun şekilde yürütülmesi sağlanmalıdır. Caydırıcı bir kanuni düzenleme ile Afet, İmar ve Çevre Suçları için özel yasalar çıkarılmalı ve bu suçları işleyen kişi ve kurumlar için ağır cezalar tanımlanmalıdır. Yerleşim alanlarının 1/5000 ve 1/1000 ölçekli jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme etütleri yapılarak deprem, heyelan, su baskını, volkanik tehlikeler, tıbbi jeoloji ve benzeri tehlikelerin yarattığı riskler modellenmeli; bu alanların yerleşime uygunluk değerlendirmeleri yapılarak risk azaltıcı arazi kullanım önlemleri belirtilmeli, her düzeyde hazırlanan planlara işlenmelidir."