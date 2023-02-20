Deprem felaketi sonrası İstanbul'daki garip bina yeniden gündem oldu

Çok sayıda insanımızın yaşamını yitirdiği ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi sonrası tüm gözler İstanbul'a çevrilmiş durumda. Olası bir deprem için gözlerin çevrildiği megakentte en kalabalık ilçelerden biri olan Esenyurt'taki bir bina ise sosyal medyada gündem oldu.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Deprem felaketi nedeniyle 40 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti, enkaz yığınına dönen kentlerde ise halen çalışmalar sürüyor.

GÖZLER İSTANBUL'A ÇEVRİLDİ

Bir kez daha deprem gerçeği ile yüzleşen ülkemizde, olası İstanbul depremi de yeniden gündeme taşındı. Profesörler art arda megakent için tahminlerini paylaşırken, İstanbul'daki binaların sağlamlığı ise merak konusu oldu.

DEPREMİN ARDINDAN GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf ise endişeleri daha da artırdı. Esenyurt ilçesinde 19 bin metrekarelik alana yapılan çok katlı lüks dairelerin bulunduğu gökdelen, kısa sürede gündeme oturdu. 38 katlı olduğu öne sürülen söz konusu binanın olası bir depremde yıkılma ihtimali, kullanıcıların tüylerini ürpertti.

İşte Esenyurt'taki o bina;