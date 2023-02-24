"Deprem dede" 12 yıl önce Hatay için deprem uyarısı yapmış: Gerçeği bilip korkmak yerine, tedbir almak gerekiyor

"Deprem dede" olarak bilinen Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara'nın, Kahramanmaraş merkezli iki depremin büyük yıkım yaşattığı Hatay ile ilgili 12 yıl önce uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Işıkara, 2011'de Adana'da düzenlenen bir panelde özellikle 7 büyüklüğündeki olası bir Hatay depremi için "tedbir alın" uyarısı yapmış.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin yıkıcı etkisi en çok Hatay'da yaşandı.

12 YIL ÖNCE HATAY İÇİN YAPTIĞI UYARI YENİDEN GÜNDEM OLDU

2013'te hayatını kaybeden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü Müdürü ve dönemin Kızılay Derneği Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Mete Işıkara'nın 12 yıl önce Hatay depremi için uyarılar yaptığı ve bir an önce tedbir alınması gerektiği konusunda açıklamalarda bulunduğu ortaya çıktı.

"HATAY'DA UZUN BİR SÜREDİR DEPREM YOK"

Işıkara, 2011'de Adana'da düzenlenen bir panelde özellikle 7 büyüklüğündeki olası bir Hatay depremi için şu uyarılarda bulunmuş; "Hatay'da da uzun bir süredir deprem yok. Özellikle 7'nin üzerinde deprem yok. Ama geriye baktığınız zaman Hatay'da 7'nin üzerinde depremler olmuş. Hatta Hatay'a gidip Hataylılarla konuşursanız, onlar 'Hatay, 1-2 kez yerle bir olmuş. Yerin altına göçmüş' diye ifade ederler. Hatay'da olabilecek bir deprem Adana'yı da, Mersin'i de Gaziantep'i de etkileyecek. Kocaeli nasıl geniş alanı etkilediyse, burada aynı şekilde etkileyebilir. Bu gerçeği bilip korkmak yerine, tedbir almak gerekiyor."