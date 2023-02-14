Deprem bölgesine yardım götüren TIR ağaçlara çarptı: 1 yaralı Güncel Haberler ZONGULDAK'tan, depremde etkilenen Malatya'ya odun götüren TIR; Karabük'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarptı. ZONGULDAK'tan, depremde etkilenen Malatya'ya odun götüren TIR; Karabük'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Sürücünün yaralandığı kaza kameralara yansıdı. Kaza saat 18.00 sıralarında, Eskipazar'da yol kenarında bulunan bir dinlenme tesisinin önünde meydana geldi. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Nebioğlu Belde Belediyesi'nden yakacak ihtiyacının karşılanması için Malatya'ya odun götüren Okan Y. idaresindeki 67 ZG 933 plakalı TIR, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Haber verilmesi üzerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan TIR sürücüsü Okan Y. sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde TIR'ın dinlenme tesisinin önündeki ağaçlara çarptığı, ağaçların devrildiği yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Zonguldak Karabük Malatya Güncel Haberler

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