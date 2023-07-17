Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti Adıyaman'da

Milliyetçi Hareketçi Partisi tarafından 6 Şubat depreminden etkilenen kentlerde depremzedelerin ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla oluşturulan inceleme heyeti, Adıyaman'da temaslarda bulundu. Heyet, Vali Vekili Muhammed Tugay ile bir toplantı düzenledi ve depremzedelerle bir araya geldi. MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, heyetin amacını ve çalışmalarını açıkladı.

Deprem bölgesi inceleme heyeti Adıyaman'da

ADIYAMAN - Milliyetçi Hareketçi Partisi tarafından 6 Şubat depreminden etkilenen kentlerde depremzedelerin ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla oluşturulan ve milletvekillerinin yer aldığı deprem bölgesi inceleme heyeti, Adıyaman'da, temaslarda bulundu.

Heyet, ilk olarak Adıyaman Valiliğine gelerek burada Vali Vekili Muhammed Tugay ile bir toplantı düzenledi. Heyet burada Vali Vekili Muhammed Tugay'dan kentin durumu ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

MHP Heyeti yaptıkları toplantı sonrası Altınşehir Mahallesi'nde bulunan K-1 konteyner kente geçerek burada kalan depremzedelerle bir araya geldi. Depremzedelerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen ve taleplerini not alan heyet daha sonra burada açıklamalarda bulundu.

Heyet adına açıklamalarda bulunan MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyin deprem bölgelerini incelemek üzere kurmuş olduğu bir heyet var. Bu heyette 7 milletvekilimiz var, 7 milletvekilimizle birlikte 11 deprem bölgesini dolaşıyoruz. Bugün Adıyaman'dayız, nasip olursa birazdan da Kahramanmaraş'a geçeceğiz. Tüm deprem bölgelerimizi ziyaret etmiş olacağız. Devletimizin bütün deprem bölgesinde yaptığı çalışmaları yerinde görüp varsa eksiklikler bunlarla ilgili istişareler etmek. Türkiye bildiğiniz üzere büyük bir deprem bölgesi son bir asırdır ülkemizde 6,5'in üzerinde yaklaşık 40 tane deprem yaşandı ve bu depremlerde 130 bini aşkın insanımız hayatını kaybetti. Türkiye'de aslında İstanbul depremi beklenirken 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli büyük bir felaket yaşadık. Deprem yaklaşık 400 kilometre boyunca ve yaklaşık 13,5 milyon insanımızı etkileyen büyük bir afet oldu. Bu afette 50 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Adıyaman'da da bu deprem felaketinin çok yıkıcı etkisini gösterdiği illerden biri oldu. Bugün valimizi ziyaret sırasında Adıyaman'da 8 bin 337 vatandaşımızın bu afette hayatını kaybettiğini öğrendik. Yine 17 bin 499 vatandaşımızın da yaralandığını ifade ettiler. Dolayısıyla böyle büyük bir felaket karşısında bu kadar hızlı hareket kabiliyetine sahip bir başka ülke yoktur. Dolayısıyla elbet yaşanan problemler karşısında yaşadığımız sıkıntılar olabilir ama bunların da hepsinin önlenmesiyle ilgili devletimiz hummalı bir çalışma yapıyor" diye konuştu.