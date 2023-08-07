Deprem Bölgelerine İçme Suyu Sağlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'da meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde açılan kuyulardan yaklaşık 500 bin kişiye günde 165 bin 715 ton içme suyu sağlandığını bildirdi. DSİ tarafından yürütülen çalışmalarla zarar gören su hatları onarıldı ve içme suyu kaynaklarındaki hasarlar giderildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'da açılan 93 kuyudan yaklaşık 500 bin kişiye günde 165 bin 715 ton içme suyu sağlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde zarar gören içme ve kullanma suyu hatlarının onarımı için Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmaların büyük bölümü tamamlandı. Sürdürülen projelerin de kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor. Deprem bölgesindeki içme suyu kaynakları, iletim hatları, arıtma tesisleri, depo bağlantı hatları ve depolarda oluşan hasarlar giderilerek il ve ilçelerin depolarına kadar arıtılmış içme suyu iletildi.

İçme, kullanma ve sulama ihtiyacının karşılanması için DSİ sondaj makineleriyle Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'da toplam 93 kuyu açıldı. Bu kuyulardan 500 bin kişiye günde 165 bin 715 ton içme suyu ve 556 hektar alanı sulayacak su sağlandı. 19 kuyunun açılması için de çalışmalar devam ediyor. Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Elazığ ve Diyarbakır'da 515 kooperatif kuyusunun deprem sonrası durumları kontrol edilirken diğerlerinin kontrol çalışmaları da sürüyor.

Şehir şebekelerine bakım ve onarım desteği

Ayrıca, İLBANK ve su kanal idarelerinin sorumluluğundaki şehir şebekelerinde oluşan arızalara da bakım, onarım ve malzeme desteği sağlanırken konteyner kentlerin ihtiyaçlarının karşılanması için projeler yürütülüyor.

Açıklamada, il ve ilçe merkezlerinde yürütülen projelere ilişkin detaylara da yer verildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, içme suyu ihtiyacının giderilmesi için yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Bakan Yumaklı, "Depremden etkilenen illerimizde vatandaşlarımızın temiz içme ve kullanma suyuna kavuşması için çalışmalarımız ilk andan itibaren aralıksız sürüyor. İçme suyu projelerimizi ivedilikle tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.